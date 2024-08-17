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Вже цими вихідними 3 знаки Зодіаку дізнаються про зраду з боку коханих

17 серпня 2024 05:40
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Три знаки Зодіаку, яким можуть зрадити кохані на вихідних — що кажуть астрологи
Закохані люди у сварці. Фото: Medium
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

У цю суботу або неділю представники деяких знаків зодіакального кола можуть "отримати ніж" у спину від людей, яких вони кохають. Астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку доведеться завершити стосунки з партнерами через зраду.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Діва

Представники цього знаку Зодіаку дуже часто перебувають у самому вирі спілкування, тому їм дуже складно повністю контролювати свої стосунки. Вже цими вихідними люди під знаком Діва можуть дізнатися про те, що їх зрадили кохані, що дуже "вдарить" по ним.

Астрологи рекомендують навіть не намагатися сподіватися на якісь виправдання від партнерів, адже це аж ніяк не перекриє біль у серці, який вони відчують від зради.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

Люди, народжені під цим зодіакальним знаком, від природи мають гарну інтуїцію, яка вже цими вихідними їм допоможе. Стрільці відчують, що їхні стосунки змінилися. Найближчим часом вони можуть дізнатися про те, що близька людина обдурила їх або навіть зрадила, що буде серйозним випробуванням для довіри.

Астрологи радять не сподіватися на щось у стосунках, в яких вже давно нічого немає — ані довіри, ані кохання.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Водолії є неймовірно чутливими особистостями і дуже часто вірять своїм коханим людям. Однак, цими вихідними вони отримають шокуючу новину про те, що їхні почуття обдурили. Через це є ризик того, що стабільність емоційного стану буквально "рухне".

Та астрологи рекомендують сміливо просити про підтримку в друзів або рідних людей.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, в житті яких знаків Зодіаку настане чорна смуга до кінця 2024 року. 

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гороскоп Астрологія зірки знаки Зодіаку

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