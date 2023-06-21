Каким знакам Зодиака лучше не занимать деньги – кто точно не вернет долг

Они никогда не вернут: каким знакам Зодиака лучше не одалживать деньги
Астрологи назвали пять главных знаков Зодиака, которым лучше не давать деньги в долг. Дело в том, что, давая деньги взаймы людям, рожденным под этими знаками Зодиака, можно никогда больше не получить их, поскольку они не захотят их отдавать обратно.
Об этом сообщает BejanDaruwalla.com.
Каким знакам Зодиака лучше не давать деньги в долг?
Близнецы
Представители этого знака Зодиака не очень любят отдавать деньги, одолженные у других. Поэтому не стоит одалживать таким людям, независимо от связей с ними. Эти люди способны навлечь на себя проблемы с деньгами, а еще они очень рассеяны и часто даже забывают о заимствовании денег.
Весы
Люди, родившиеся под знаком Весов, тоже неохотно отдают деньги и иногда даже обвиняют других людей в мелочности. Несмотря на то, что у них всегда есть деньги, они всегда думают, что их нет, поэтому они часто их одалживают, но не отдают обратно.
Стрелец
Представители этого знака всегда уверены в том, что им все обязаны, поэтому они не будут отдавать деньги, которые они взяли у друзей. Поэтому особой надежды на то, что люди под знаком Стрельца помнят срок одалживания денег, нет.
Водолей
Эти люди не очень переживают за финансовые вопросы, поэтому постоянные упоминания о долге бессмысленны. Им не стоит занимать деньги, поскольку они всегда находят причины их не возвращать. Более того, они постоянно пытаются напомнить о своей тяжелой жизни.
Рыбы
Представители Рыб всегда любят иметь роскошь, а также дорогие и красивые вещи, которыми им нравится хвастаться. Кроме того, Рыбы любят длительные путешествия и покупки в дорогих магазинах. Такие люди не следят за расходами, из-за чего у них постоянно не хватает денег.
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