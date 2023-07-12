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Эти люди способны предсказывать будущее: какие знаки Зодиака имеют сверхспособности

12 июля 2023 21:50
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака имеют сверхспособности – способны предсказывать будущее
Человек, способный предсказать будущее. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака обладают чрезвычайными способностями. По словам специалистов, представители некоторых зодиакальных знаков способны предсказывать будущее, а также защищать себя и своих близких от глаз завистников и плохих вещей.

Об этом сообщает Zodiac Reads.

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Какие знаки Зодиака имеют сверхспособности?

Лев

Представители этого знака Зодиака способны видеть будущее, обладают хорошо развитой интуицией и сильной защитой Высших сил. Энергетическое поле этих людей настолько мощное, что таких людей трудно не ощутить рядом с собой.

Знак Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Людей, родившихся под этим знаком Зодиака, очень тяжело обмануть, поскольку они чувствуют, когда кто-то говорит им неправду.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, обладают мощной энергетикой, а их мысли очень быстро становятся реальностью. Астрологи очень не советуют злить людей под этим знаком, ведь у них "плохой глаз", который может негативно повлиять на обидчика.

Знак Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

У них есть сильная защита от тех, кто пытается обидеть их, и могут вернуть все и отомстить обидчику.

Весы

Представители этого зодиакального знака обладают очень сильным энергетическим полем и могут чувствовать неприятности даже на расстоянии. Такие люди также способны чувствовать заболевания, постигшие других людей.

Знак Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Поскольку Высшие силы защищают людей, рожденных под этим знаком Зодиака, сглазить их точно не получится. Более того, обидчики получат все то же, что они пожелали таким людям.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака имеют очень хорошую память, поэтому не забывают даже мельчайшие детали.

Раньше мы рассказывали о том, мужчины каких знаков Зодиака считаются самыми безответственными.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака больше всего любят сплетничать о других.

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