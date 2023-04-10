Эти знаки зодиака будут переполнены счастьем на этой неделе 10-16 апреля — астропрогноз

Знаки зодиака, которые будут счастливы на этой неделе. Фотоколлаж: novyny.live

Эта неделя станет удачной для многих представителей зодиакального круга. Однако только три знака зодиака ощутят настоящий прилив энергии. Их будет сопровождать удача по всех делах, а чувство счастья будет переполнять.

Астрологи рассказали, кто эти трое счастливчиков, для которых период с 10 по 16 апреля будет особенно счастливый.

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Скорпион

Представителям этого знака зодиака чувство счастья будет дарить Марс, находящийся как раз в Скорпионе. Такое движение планеты придаст дополнительный заряд энергии, который поможет достичь поставленных целей и чувствовать себя уверенно.

Совет Скорпионам важно оставаться сосредоточенными на своих целях, но при этом оставлять достаточно времени для отдыха и расслабления.

Стрелец

Юпитер в знаке Стрельца подарит новые возможности и успех во многих областях жизни. В частности, эта неделя станет удачным периодом для обучения и развития. Новые знания пригодятся на работе или для начала новой карьеры.

Совет: чтобы в будущем вам сопутствовал успех, принимайте мудрые и обдуманные решения. Не стоит идти за страстями и желаниями, слушайте голос разума.

Водолей

Водолеев ждут изменения как положительные, так и не очень. Возможны приятные сюрпризы и неожиданные повороты. Это связано с Ураном, проходящим транзитом через их знак. Как бы там ни было, чувства гармонии и счастья будут царить в сердце Водолеев.

Совет: будьте беспристрастны и готовы адаптироваться, если это необходимо, чтобы использовать все пришедшие удачи.

Напомним, астрологи рассказали, каких двух знаков зодиака удача будет сопровождать весь апрель. Они смогут воплотить свои мечты и планы.

Ранее мы писали, каким четырем знакам зодиака солнечное затмение 20 апреля подарит изменения к лучшему. У них начнется настоящая белая полоса.