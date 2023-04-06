Квітень випробує на міцність чотири знаки зодіаку — астропрогноз

Кому зі знаків зодіаку зірки підготували справжні випробування?

Квітень 2023 року стане справжнім випробуванням для чотирьох представників зодіакального кола — труднощі переслідуватимуть, зриваючи усі плани. Хоч це і загартує їх характер, та завдасть чимало неприємностей.

Справжньою смугою перешкод" другий місяць весни стане для Близнюків, Дів, Козерогів та Водоліїв, повідомляють астрологи.

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Близнюки

Розташування планет у квітні підсилить надмірну емоційність Близнюків, через що вони можуть стати різкими чи навіть агресивними у відношенні до оточуючих. Навіть дрібні непорозуміння будуть сприйматися надто гостро. Через це другий місяць весни може бути досить конфліктний й не спокійний. Є ризик, що від Близнюків відвернуться всі близькі люди та друзі.

Порада: щоб уникнути жахливих наслідків, контролюйте свої емоції, слова та дії. Коли відчуваєте, що от-от зірветесь, варто відійти та заспокоїтись.

Діва

Якщо з емоційним станом Дів все буде гаразд, то з довірливістю треба буде працювати. У квітні є високий ризик шахрайства й втрати великої суми грошей. Дівам слід ретельно перевіряти будь-яку інформацію. Це стосується як ділової сфери, так і здоров'я або відносин з близькими.

Порада: на початку квітня відкласти великі покупки, а натомість робити заощадження. З маловідомими компаніями краще не зв'язуватися. Будьте пильними. Збирайте інформацію та аналізуйте.

Козеріг

Козероги у квітні ризикують впасти у відчай та песимізм. Може здаватися, що життя втратило усі фарби та й взагалі сенс. Не виключено, що представників цього знаку зодіаку накриє депресія та апатія.

Порада: варто спрямувати енергію в роботу над собою, щоб вийти зі стану туги. Довіртеся близькій людині, яка вас надихає та підбадьорює. Не забувайте про спілкування з відкритими та позитивними людьми, які наповнюватимуть вас оптимізмом та вірою у краще.

Водолій

Другий місяць весни підготував для Водоліїв перешкоди у професійній сфері. Керівництво може висунути ряд претензій, за які потрібно буде відповідати. Ймовірно доведеться виборювати своє місце під сонцем та доводити, що ви заслуговуєте більшого. Також Водолії можуть втратити додаткове джерело доходів.

Порада: представникам цього знаку зодіаку слід серйозніше поставитися до своїх обов'язків, щоб виплутатися зі складної ситуації. Пам'ятайте, перешкоди лише роблять нас сильнішими та дають важливий досвід.

Нагадаємо, астрологи розповіли, яких двох знаків зодіаку удача супроводжуватиме увесь квітень. Вони зможуть реалізувати свої мрії та плани.

Раніше ми писали, яким чотирьом знакам зодіаку сонячне затемнення 20 квітня подарує зміни на краще. У них розпочнеться справжня біла смуга.