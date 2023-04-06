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Апрель принесет большие трудности этим знакам зодиака: кого ждут испытания

6 апреля 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Апрель испытает на прочность четыре знака зодиака — астропрогноз
Кому из знаков зодиака звезды подготовили настоящие испытания?
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Апрель 2023 станет настоящим испытанием для четырех представителей зодиакального круга — трудности будут преследовать, срывая все планы. Хотя это и закалит их характер, но доставит немало неприятностей.

Настоящей полосой препятствий второй месяц весны станет для Близнецов, Дев, Козерогов и Водолеев, сообщают астрологи.

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Узнайте дальше в статье, какие советы дают звезды этим знакам зодиака, чтобы справиться со всеми вызовами.

Близнецы

Расположение планет в апреле усилит чрезмерную эмоциональность Близнецов, поэтому они могут стать резкими или даже агрессивными по отношению к окружающим. Даже мелкие недоразумения будут восприниматься слишком остро. Из-за этого второй месяц весны может быть достаточно конфликтен и не спокоен. Есть риск, что от Близнецов обратятся все близкие люди и друзья.

Совет: во избежание ужасных последствий контролируйте свои эмоции, слова и действия. Когда чувствуете, что вот-вот сорветесь, стоит отойти и успокоиться.

Для Близнецов апрель станет испытанием - астропрогноз

Дева

Если с эмоциональным состоянием Дев все будет хорошо, то с доверчивостью нужно будет работать. В апреле высок риск мошенничества и потери большой суммы денег. Девам следует тщательно проверять любую информацию. Это касается как деловой сферы, так и здоровья или отношений с близкими.

Совет: в начале апреля отложить большие покупки, а вместо этого делать сбережения. С малоизвестными компаниями лучше не связываться. Будьте бдительны. Собирайте информацию и анализируйте.

Для дев апрель станет испытанием - астропрогноз

Козерог

Козероги в апреле рискуют впасть в отчаяние и пессимизм. Может казаться, что жизнь потеряла все краски и вообще смысл. Не исключено, что представителей этого зодиака знака накроет депрессия и апатия.

Совет: следует направить энергию в работу над собой, чтобы выйти из состояния тоски. Доверьтесь близкому человеку, который вас вдохновляет и ободряет. Не забывайте об общении с открытыми и позитивными людьми, которые будут наполнять вас оптимизмом и верой в лучшее.

Для Козерогов апрель станет испытанием - астропрогноз

Водолей

Второй месяц весны подготовил для Водолеев препятствия в профессиональной сфере. Руководство может предъявить ряд претензий, за которые нужно будет отвечать. Вероятно, придется бороться за свое место под солнцем и доказывать, что вы заслуживаете большего. Также Водолеи могут потерять дополнительный источник доходов.

Совет: представителям этого знака зодиака следует серьезнее отнестись к своим обязанностям, чтобы выпутаться из сложной ситуации. Помните, что препятствия только делают нас сильнее и дают важный опыт.

Для Водолеев апрель станет испытанием - астропрогноз

Напомним, астрологи рассказали, каких двух знаков зодиака удача будет сопровождать весь апрель. Они смогут воплотить свои мечты и планы.

Ранее мы писали, каким четырем знакам зодиака солнечное затмение 20 апреля подарит изменения к лучшему. У них начнется настоящая белая полоса.

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