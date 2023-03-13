Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Три знака зодиака до конца года услышат свадебные колокола: кому повезет arrow

Три знака зодиака до конца года услышат свадебные колокола: кому повезет

13 марта 2023 16:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти три знака зодиака сыграют свадьбу в 2023 году - прогноз астрологов
Эти представители зодиакального круга наконец-то соединятся с человеком, который заставляет их сердца петь о любви
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В 2023 году отношения трех знаков зодиака перейдут на новый уровень. Астрологи утверждают, что эти представители зодиакального круга имеют самые большие шансы создать семью.

Роман каких трех знаков зодиака завершится браком в 2023 году, пишет Sante Plus.

Читайте также:

Телец

Тельцы обычно очень аккуратны в любовных отношениях, они раскрываются постепенно, когда испытывают доверие к партнеру. В 2023 году представители этого знака зодиака будут уверены в своем выборе и без колебаний пойдут под венец с партнером, с которым будет полное понимание. Брак станет для представителей этого знака зодиака следующим вдохновением.

Эти три знака зодиака поженятся в 2023 году.

Скорпион

Как говорят астрологи, Скорпионы — самый сексуальный знак зодиака. Они стремятся к отношениям, которые бы их восхищали и разжигали настоящую страсть. Кроме того, гениально умеют совмещать серьезность с удовольствием. Звезды советуют не бояться открыть свои подлинные чувства и признаваться в любви. Планеты будут способствовать в любовной сфере и до конца 2023 года Скорпионы услышат желанные свадебные колокола.

Эти три знака зодиака поженятся в 2023 году - Скорпион

Водолей

Водолеи любящие, чувствительные, альтруистические и веселые люди. В любви вы не оставляете места для драмы, дурных речей и скуки. Вы признаете, что любовь является решающей и важной в вашей жизни, и вы не стремитесь это отрицать. Вы ищете оптимистического человека, как вы, знающего, как удвоить ваше счастье и сосредоточиться на положительных вещах. Так что одно можно сказать наверняка: в 2023 году вы найдете все критерии, которые ищете в человеке, с которым можете подумать о браке. Не сомневайтесь, это произойдет скоро, и вы будете переполнены счастьем!

Эти три знака зодиака поженятся в 2023 году.

Напомним, мы публиковали подробный гороскоп для каждого знака зодиака на март 2023 года. Каким будет первый месяц весны и кому он принесет успех, читайте по ссылке.

Также мы писали, каким трем знакам зодиака весна подарит положительные изменения. Эти три представителя зодиакального круга смогут начать глубокие трансформации на личном и профессиональном уровне.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:30 В центре Одессы группа молодых людей избила парня и девушку

Новина з відео

17:28 В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция

17:25 Microsoft анонсировала революционное обновление ChatGPT: какие уникальные функции получит чат-бот

17:18Мустафа Джемилев рассказал, как Украина собирается возвращать оккупированный Крым

17:08 Львовская полиция разоблачила незаконное производство глушителей : что грозит злоумышленникам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:00 Малыши Одессы: за прошлую неделю в городе родился 131 младенец

Новина з відео

16:57 Африку атаковал мощный циклон "Фредди": погибли десятки человек

16:54 В Sony намекнули на дату выхода PlayStation 6

16:51 Во Львове медсестру, отказавшуюся ехать на фронт, оштрафовали на 102 тысячи гривен

16:30 Обстрел на Николаевщине: враг прячется за мирным населением

Новина з відео

17:28 В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция

Новина з відео

16:57 Африку атаковал мощный циклон "Фредди": погибли десятки человек

Новина з відео

16:30 В москве вырубают леса и уничтожают заповедники для размещения ПВО

Новина з відео

12:57 Вышел первый трейлер новой "Русалочки" с темнокожей актрисой в главной роли

Новина з відео

12:31 Леди Гага бросилась на помощь фотографу на дорожке "Оскар-2023": тот шокировал певицу реакцией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:38 Диана Глостер представила клип, в котором погрузилась в бассейн: о чем песня

Новина з відео

08:50 Победа Динамо над Днепром-1, Шахтер разбивает Кривбасс, Колос минимально одолел Рух

Новина з відео

08:50 ​​​ФСБ отрапортовала о новом "украинском шпионе", на этот раз под Санкт-Петербургом

Новина з відео

07:55 В Белгороде сработало ПВО: что известно

Новина з відео

07:15 Церемониальную резиденцию Президента Украины показали на премии "Оскар-2023": видео

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Актуальное по теме

None 13 Март 16:44

В центре Одессы группа молодых людей избила парня и девушку

None 13 Март 17:28

В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция

None 13 Март 17:01

Microsoft анонсировала революционное обновление ChatGPT: какие уникальные функции получит чат-бот

None 13 Март 17:19

Мустафа Джемилев рассказал, как Украина собирается возвращать оккупированный Крым

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB