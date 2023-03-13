Ці три знаки зодіаку зіграють весілля у 2023 році — прогноз астрологів

Ці представники зодіакального кола нарешті поєднаються з людиною, яка змушує їх серця співати про кохання

У 2023 році стосунки трьох знаків зодіаку перейдуть на новий рівень. Астрологи стверджують, що ці представники зодіакального кола мають найбільші шанси створити сім’ю.

Роман яких трьох знаків зодіаку завершиться шлюбом у 2023 році, пише Sante Plus.

Телець

Тельці зазвичай дуже обережні в любовних стосунках, вони розкриваються поступово, коли відчувають довіру до партнера. У 2023 році представники цього знаку зодіаку будуть упевнені у своєму виборі та без вагань підуть під вінець з партнером, з яким буде повне порозуміння. Шлюб стане для представників цього знаку зодіаку наступним натхненням.

Скорпіон

Як кажуть астрологи, Скорпіони — найсексуальніший знак зодіаку. Вони прагнуть до стосунків, які б їх захоплювали та розпалювали справжню пристрасть. Крім того, геніально вміють поєднувати серйозність із задоволенням. Зірки радять не боятися відкрити свої справжні почуття та зізнаватися в коханні. Планети сприятимуть у любовній сфері тож до кінця 2023 року Скорпіони почують ті бажані весільні дзвони.

Водолій

Водолії люблячі, чутливі, альтруїстичні та веселі люди. У любові ви не залишаєте місця для драми, поганих промов і нудьги. Ви визнаєте, що кохання є вирішальним і важливим у вашому житті, і ви не прагнете це заперечувати. Ви шукаєте оптимістичну людину, як ви, яка знатиме, як подвоїти ваше щастя та зосередитися на позитивних речах. Тож одне можна сказати напевно: у 2023 році ви знайдете всі критерії, які шукаєте в людині, з якою можете подумати про шлюб. Не сумнівайтеся, це станеться скоро, і ви будете переповнені щастям!

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