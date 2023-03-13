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Три знаки зодіаку до кінця року почують весільні дзвони: кому пощастить

13 березня 2023 16:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці три знаки зодіаку зіграють весілля у 2023 році — прогноз астрологів
Ці представники зодіакального кола нарешті поєднаються з людиною, яка змушує їх серця співати про кохання
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У 2023 році стосунки трьох знаків зодіаку перейдуть на новий рівень. Астрологи стверджують, що ці представники зодіакального кола мають найбільші шанси створити сім’ю.

Роман яких трьох знаків зодіаку завершиться шлюбом у 2023 році, пише Sante Plus

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Телець 

Тельці зазвичай дуже обережні в любовних стосунках, вони розкриваються поступово, коли відчувають довіру до партнера. У 2023 році представники цього знаку зодіаку будуть упевнені у своєму виборі та без вагань підуть під вінець з партнером, з яким буде повне порозуміння. Шлюб стане для представників цього знаку зодіаку наступним натхненням. 

Ці три знаки зодіаку одружаться у 2023 році — Телець

Скорпіон

Як кажуть астрологи, Скорпіони — найсексуальніший знак зодіаку. Вони прагнуть до стосунків, які б їх захоплювали та розпалювали справжню пристрасть. Крім того, геніально вміють поєднувати серйозність із задоволенням. Зірки радять не боятися відкрити свої справжні почуття та зізнаватися в коханні. Планети сприятимуть у любовній сфері тож до кінця 2023 року Скорпіони почують ті бажані весільні дзвони. 

Ці три знаки зодіаку одружаться у 2023 році — Скорпіон

Водолій

Водолії люблячі, чутливі, альтруїстичні та веселі люди. У любові ви не залишаєте місця для драми, поганих промов і нудьги. Ви визнаєте, що кохання є вирішальним і важливим у вашому житті, і ви не прагнете це заперечувати. Ви шукаєте оптимістичну людину, як ви, яка знатиме, як подвоїти ваше щастя та зосередитися на позитивних речах. Тож одне можна сказати напевно: у 2023 році ви знайдете всі критерії, які шукаєте в людині, з якою можете подумати про шлюб. Не сумнівайтеся, це станеться скоро, і ви будете переповнені щастям!

Ці три знаки зодіаку одружаться у 2023 році — Водолій

Нагадаємо, ми публікували детальний гороскоп для кожного знаку зодіаку на березень 2023. Яким буде перший місяць весни та кому він принесе успіх, читайте за посиланням

Також ми писали, яким трьом знакам зодіаку весна подарує позитивні зміни. Ці три представники зодіакального кола зможуть почати глибокі трансформації на особистому та професійному рівні. 

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