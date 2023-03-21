Эти знаки зодиака будут переполнены счастьем на этой недели — астропрогноз

Три знака зодиака будут летать на крыльях счастья на этой неделе: кто они
Во вторник, 21 марта, молодая Луна входит в созвездие Овен, начиная новый зодиакальный цикл. А весеннее равноденствие, совпавшее по дате с новолунием, знаменует начало нового солнечного цикла. Этот период будет благоприятным для обновления и трансформации. Однако некоторым знакам зодиака следует ожидать настоящих сюрпризов от Вселенной.
Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, для которых эта неделя с 20 по 26 марта будет особенно счастливой.
-
ГБР наложило арест на вертолет Жеваго: детали
-
В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян
-
Корабельная группировка рф в Черном море увеличена вдвое
-
В Украине избрали меру наказания для 20 депутатов госдумы, которые поддержали признание "Л/ДНР"
-
Черноморский флот рф оказался почти "в ловушке", — ОК "Юг"
-
Эрдоган официально стал кандитатом на пост президента Турции
-
Японский премьер-министр посетил Бучу
-
Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном
-
В Украине ввели экзамены для получения гражданства: что важно знать
-
Умер звезда фильмов о Гарри Поттере и франшизы "Звездные войны": ему было всего 56
Телец
До 26 марта Тельцам следует ждать действительно невероятных перемен в жизни. Положительные эмоции могут захлестнуть с головой из-за успеха в любви. Одинокие представители наконец-то найдут дорогого сердцу человека. А Тельцы в отношениях смогут решиться перейти на новый уровень. Это самое подходящее время для общения и налаживания отношений и связей.
Весеннее равноденствие принесет уроженцам этого знака зодиака новую энергию. А новолуние в Овне позволит распознать и принять свои страхи. Это важный шаг для усовершенствования во всех сферах. Со своей стороны, Плутон в Водолее повлияет на вашу профессиональную жизнь, что может побуждать вас к революционным изменениям в карьере. Будьте готовы принять все возможности, которые появятся, и воспользуйтесь ими вовремя, чтобы быть счастливыми.
Скорпион
Для Скорпионов эта неделя будет полна гармонии, что подарит ощущение уюта и счастья. В период с 20 по 26 марта легко удается найти общий язык с близкими и друзьями. Эти дни будут насыщены сюрпризами и вниманием. Звезды советуют представителям этого знака зодиака направить свои положительные эмоции в правильное русло и более открыто общаться с партнером и близкими людьми. Это не только улучшит ваши отношения, но и будет способствовать успеху в разных сферах жизни.
С Юпитером в Овне вы можете начать новое дело и обязательно добьетесь успеха. Энергию в ваш распорядок дня внесет новый солнечный цикл. Поэтому это идеальное время подать резюме или изменить привычки, чтобы улучшить свой образ жизни. Марс в знаке Рака открывает перед вами новые перспективы для разнообразия и открытия новых горизонтов.
Водолей
Водолеи в период с 20 по 26 января будут излучать обаяние и уверенность, что будет привлекать внимание окружающих. Одинокие представители этого знака зодиака смогут познакомиться с интересным и симпатичным человеком, благодаря Марсу в созвездии Рака. Если вы уже находитесь в отношениях, сможете открыть новые аспекты своего партнера и пережить уникальные моменты вместе.
Весеннее равноденствие приносит Водолеям новую энергию и вызывает у вас жажду обучения. Вы можете заинтересоваться новыми темами и почувствовать больше мотивации задавать вопросы и исследовать новые идеи. Используйте этот подходящий период для повышения квалификации и расширения кругозора! А Плутон в Водолее, вероятно, изменит вашу жизнь. Эти изменения в обстоятельствах могут подвигнуть вас обновить свою личность. Ожидайте возможностей для роста и развития.
Ранее мы сообщали, кто попал в список избранных и кому из знаков зодиака можно ожидать только хорошие новости на этой неделе с 20 по 26 марта.
Напомним, мы писали подробный гороскоп для каждого знака зодиака на март 2023 года. Узнайте, каким будет первый месяц весны и кому он принесет успех.