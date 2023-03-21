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Три знака зодиака будут летать на крыльях счастья на этой неделе: кто они

21 марта 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки зодиака будут переполнены счастьем на этой недели — астропрогноз
Эти знаки зодиака будут самыми счастливыми в период до 26 марта
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во вторник, 21 марта, молодая Луна входит в созвездие Овен, начиная новый зодиакальный цикл. А весеннее равноденствие, совпавшее по дате с новолунием, знаменует начало нового солнечного цикла. Этот период будет благоприятным для обновления и трансформации. Однако некоторым знакам зодиака следует ожидать настоящих сюрпризов от Вселенной.

Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, для которых эта неделя с 20 по 26 марта будет особенно счастливой.

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Телец

До 26 марта Тельцам следует ждать действительно невероятных перемен в жизни. Положительные эмоции могут захлестнуть с головой из-за успеха в любви. Одинокие представители наконец-то найдут дорогого сердцу человека. А Тельцы в отношениях смогут решиться перейти на новый уровень. Это самое подходящее время для общения и налаживания отношений и связей.

Весеннее равноденствие принесет уроженцам этого знака зодиака новую энергию. А новолуние в Овне позволит распознать и принять свои страхи. Это важный шаг для усовершенствования во всех сферах. Со своей стороны, Плутон в Водолее повлияет на вашу профессиональную жизнь, что может побуждать вас к революционным изменениям в карьере. Будьте готовы принять все возможности, которые появятся, и воспользуйтесь ими вовремя, чтобы быть счастливыми.

На этой неделе три знака зодиака будут переполнены счастьем.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя будет полна гармонии, что подарит ощущение уюта и счастья. В период с 20 по 26 марта легко удается найти общий язык с близкими и друзьями. Эти дни будут насыщены сюрпризами и вниманием. Звезды советуют представителям этого знака зодиака направить свои положительные эмоции в правильное русло и более открыто общаться с партнером и близкими людьми. Это не только улучшит ваши отношения, но и будет способствовать успеху в разных сферах жизни.

С Юпитером в Овне вы можете начать новое дело и обязательно добьетесь успеха. Энергию в ваш распорядок дня внесет новый солнечный цикл. Поэтому это идеальное время подать резюме или изменить привычки, чтобы улучшить свой образ жизни. Марс в знаке Рака открывает перед вами новые перспективы для разнообразия и открытия новых горизонтов.

На этой неделе три знака зодиака будут переполнены счастьем - Скорпион

Водолей

Водолеи в период с 20 по 26 января будут излучать обаяние и уверенность, что будет привлекать внимание окружающих. Одинокие представители этого знака зодиака смогут познакомиться с интересным и симпатичным человеком, благодаря Марсу в созвездии Рака. Если вы уже находитесь в отношениях, сможете открыть новые аспекты своего партнера и пережить уникальные моменты вместе.

Весеннее равноденствие приносит Водолеям новую энергию и вызывает у вас жажду обучения. Вы можете заинтересоваться новыми темами и почувствовать больше мотивации задавать вопросы и исследовать новые идеи. Используйте этот подходящий период для повышения квалификации и расширения кругозора! А Плутон в Водолее, вероятно, изменит вашу жизнь. Эти изменения в обстоятельствах могут подвигнуть вас обновить свою личность. Ожидайте возможностей для роста и развития.

На этой неделе три знака зодиака будут переполнены счастьем.

Ранее мы сообщали, кто попал в список избранных и кому из знаков зодиака можно ожидать только хорошие новости на этой неделе с 20 по 26 марта.

Напомним, мы писали подробный гороскоп для каждого знака зодиака на март 2023 года. Узнайте, каким будет первый месяц весны и кому он принесет успех.

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