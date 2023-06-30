Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Настоящие марионетки: какими знаками Зодиака легко манипулировать arrow

Настоящие марионетки: какими знаками Зодиака легко манипулировать

30 июня 2023 20:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака очень уязвимы к манипуляциям – ими легко управлять
Знаки Зодиака, которыми легко манипулировать. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака легко поддаются манипуляциям других людей. По словам специалистов, именно три знака Зодиака очень чувствительны и эмоциональны, поэтому очень уязвимы к влиянию окружающих.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Читайте также:

Какие люди легко поддаются манипуляциям?

Рыбы

Представители этого знака Зодиака очень чувствительны и эмоциональны, а их желание помочь окружающим иногда заставляют их подвергаться манипуляциям со стороны других людей. Такие люди всегда верят в то, что у людей есть хорошие черты, поэтому не всегда замечают их скрытые мотивы.

Знак Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Поэтому люди, рожденные под знаком Рыбы, очень доверяют манипуляторам и не способны им противостоять. Дело в том, что они часто не замечают того, что их просто используют.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, имеют очень сильную связь со своими родными людьми, поэтому они становятся буквально мишенью для манипуляций. Представители Рака могут быть очень доверчивыми и стараться сохранить гармонию в отношениях.

Знак Зодиака Рак
Символ Знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Поэтому такие люди становятся очень уязвимыми к манипуляциям людей, которые знают, как использовать их и иметь влияние через близких.

Весы

Весы всегда пытаются избегать конфликтных ситуаций, поэтому при попытках сохранить мир в отношениях они становятся очень слабыми и уязвимыми к манипуляциям. Часто такие люди пытаются быстро угодить другим людям.

Знак Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Поэтому представители Весов очень уязвимы к манипуляторам, которые знают, как влиять на них из-за обещаний благополучия.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака совсем не умеют содержать секреты других людей.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака имеют наибольшую склонность к предательствам.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака являются самыми большими лентяями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз