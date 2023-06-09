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Їм краще полежати, аніж щось зробити: найбільш ледачі знаки Зодіаку

9 червня 2023 20:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які знаки Зодіаку є найбільш ледачими — вони краще полежать на дивані
Відпочинок ледачого чоловіка на дивані. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи розповіли про те, які знаки Зодіаку є найбільш ледачими серед інших. За їхніми словами, саме представники Терезів, Тільця та Лева обирають полежати на дивані та нічого не робити, тому їх фахівці з астрології називають найбільш ледачими.

Про це повідомляє Best Life.

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Які знаки Зодіаку є найбільш ледачими?

Терези

Представники цього зодіакального знаку є досить жвавими, вони люблять, щоб в їхньому житті було все легко та приємно. Такі люди погано справляються зі стресовими ситуаціями, тому вони завжди відкладають свої справи на потім замість того, щоб вирішувати їх.

"Терези роблять свою роботу, коли вони мають енергію, але це не є їхнім пріоритетом. Подолати лінощі їм часто допомагає активніший партнер. Якщо це владний Овен, Терези стають продуктивнішими", — кажуть фахівці з астрології.

Знак Зодіаку Терези
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Тілець

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаком, обирають комфорт та спокій, тому будинок вони можуть прибирати досить продуктивно. Втім, Тільці ненавидять важку роботу й серйозні обов’язки.

"У крайніх випадках, Телець може поводитися як дитина, яка завжди хоче, щоб її няньчили, балували та заспокоювали солодощами", — стверджують астрологи.

Знак Зодіаку Тілець
Символ знака Зодіаку Тілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Лев

Люди під цим знаком досить часто акцентують свою увагу на різних розвагах та задоволенні, аніж на відповідальності. Вони можуть мати багато енергії на організацію свята, але вони терпіти не можуть прибирання. Леви досить часто стають хорошими продавцями, вміючи "давати обіцянки".

Знак Зодіаку Лев
Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

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