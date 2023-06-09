Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Им лучше полежать, чем что-то сделать: самые ленивые знаки Зодиака arrow

Им лучше полежать, чем что-то сделать: самые ленивые знаки Зодиака

9 июня 2023 20:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака являются наиболее ленивыми — они лучше полежат на диване
Отдых ленивого мужчины на диване. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака являются самыми ленивыми среди других. По их словам, именно представители Весов, Тельца и Льва выбирают полежать на диване и ничего не делать, поэтому их специалисты по астрологии называют самыми ленивыми.

Об этом сообщает Best Life.

Читайте также:

Какие знаки Зодиака являются самыми ленивыми?

Весы

Представители этого зодиакального знака достаточно резвые, они любят, чтобы в их жизни было все легко и приятно. Такие люди плохо справляются со стрессовыми ситуациями, поэтому они всегда откладывают свои дела на потом вместо того, чтобы решать их.

"Весы делают свою работу, когда они имеют энергию, но это не является их приоритетом. Преодолеть лень им часто помогает более активный партнер. Если это властный Овен, Весы становятся более продуктивными", — говорят специалисты по астрологии.

Знак Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Телец

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиаком, выбирают комфорт и спокойствие, поэтому они могут убирать дом достаточно продуктивно. Впрочем, Тельцы ненавидят тяжелую работу и серьезные обязанности.

"В крайних случаях, Телец может вести себя как ребенок, который всегда хочет, чтобы его нянчили, баловали и успокаивали сладостями", — утверждают астрологи.

Знак Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Лев

Люди под этим знаком часто акцентируют свое внимание на различных развлечениях и удовольствии, чем на ответственности. Они могут иметь много энергии для организации праздника, но они терпеть не могут уборку. Львы довольно часто становятся хорошими продавцами, умея "давать обещания".

Знак Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть в июне 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака имеют самое большое и доброе сердце.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака являются наиболее уязвимыми среди всех.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас