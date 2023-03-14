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Убывающая Луна в марте принесет тяжелые испытания трем знакам зодиака

14 марта 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Каким знакам зодиака убывающая мартовская Луна готовит испытания и трудности: астропрогноз
Каких трех знаков зодиака будет мучить суровая энергия мартовской убывающей Луны
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Убывающая Луна испытает три знака зодиака на крепость с 15 по 20 марта. Они переживут достаточно сложный период. Тяжелая месячная энергетика заставит этих представителей зодиакального круга почувствовать пустоту, которая подтолкнет подвести итоги своих поступков и переосмыслить жизнь.

Как сообщают астрологи, тяжелые дни из-за энергетики нисходящей Луны ждут Тельцов, Львов и Козерогов. Однако после этого непростого периода обязательно наступит подъем.

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Телец

Чтобы противостоять суровой убывающей Луне в марте, Тельцам следует вооружиться неистощимым терпением. Стресса в этот период может быть достаточно много, поэтому следует найти те вещи, которые помогут от него избавиться. Прогулки, медитации, размышления, составление четкого плана действий помогут пережить период напряжения.

Вселенная советует Тельцам сохранять спокойствие и прежде всего не принимать поспешных решений, мотивированных чувством гнева. Также следует избегать дискуссий и разговоров, связанных с вашими мучениями и проблемами. Это только усугубит ситуацию.

Уже после 20 марта вам удастся возобновить контроль над ситуацией. С тех пор все вернется на круги своя, и карма вознаградит вас за вашу веру и терпение.

Каким трем знакам зодиака нисходящая Луна принесет неприятности.

Лев

Пережить влияние темной энергии убывающей мартовской Луны Львам поможет их внутренняя сила. Несмотря на неспокойное время, вы всегда найдете способ оставаться положительным.

Представители этого знака зодиака понимают, что жизнь состоит как из взлетов, так и падений. А плохие периоды формируют нас и позволяют придать смысл нашему существованию.

Ваш девиз в течение этого периода: лучше смотреть на перспективу, чем плакать о своей судьбе. Да, это будет сложно с личной и профессиональной точки зрения, но не паникуйте, все приходит в свое время.

Каким трем знакам зодиака нисходящая Луна принесет неприятности — Лев

Козерог

Трудолюбивым Козерогам звезды советуют в этот сложный период с 15 по 20 марта отпустить ситуацию и не воспринимать все как задачу, которую необходимо выполнить. Не стоит в этот период ставить перед собой невероятно высокие цели. Лучше продвигаться постепенно и вдумчиво.

Во время убывающей Луны ваше спокойствие и отзывчивость будут подвергнуты испытанию. Поэтому чтобы не потеряться в водовороте негативных эмоций, пригодится медитация.

Важно еще одно: звезды советуют Козерогам беречь свое здоровье. Зло обладает свойством разъедать душу и ослаблять дух. Вооружитесь верой в это дело. Вселенная обещает: все будет хорошо!

Каким трем знакам зодиака нисходящая Луна принесет неприятности — Козерог

Напомним, мы публиковали подробный гороскоп для каждого знака зодиака на март 2023 года. Каким будет первый месяц весны и кому он принесет успех, читайте по ссылке.

Также мы писали, каким трем знакам зодиака весна подарит положительные изменения. Эти три представителя зодиакального круга смогут начать глубокие трансформации на личном и профессиональном уровне.

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