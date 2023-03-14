Яким знакам зодіаку спадний березневий Місяць готує випробування і труднощі: астропрогноз

Яких трьох знаків зодіаку мучитиме сувора енергія березневого спадного Місяця

Спадний Місяць випробує три знаки зодіаку на міцність з 15 по 20 березня. Вони переживуть досить складний період. Важка місячна енергетика змусить цих представників зодіакального кола відчути порожнечу, яка підштовхне підбити підсумки своїх вчинків та переосмислити життя.

Як повідомляють астрологи, тяжкі дні через енергетику спадного Місяця чекають на Тельців, Левів та Козерогів. Проте після цього непростого періоду обов'язково настане підйом.

Телець

Щоб протистояти суворому спадному Місяцю в березні, Тельцям слід озброїтися невичерпним терпінням. Стресу у цей період може бути забагато, тому слід знайти ті речі, які допоможуть його позбутися. Прогулянки, медитації, роздуми, складання чіткого плану дій допоможуть пережити період напруги.

Всесвіт радить Тельцям зберігати спокій і, перш за все, не приймати поспішних рішень, мотивованих почуттям гніву. Також слід уникати дискусій та розмов, пов'язаних з вашими муками та проблемами. Це тільки погіршить ситуацію.

Вже після 20 березня вам вдасться відновити контроль над ситуацією. Відтоді все повернеться на круги своя, і карма винагородить вас за вашу віру та терпіння.

Лев

Пережити вплив темної енергії спадного березневого Місяця Левам допоможе їх внутрішня сила. Попри неспокійні часи, ви завжди знайдете спосіб залишатися позитивним.

Представники цього знаку зодіаку розуміють, що життя складається як зі злетів, так і падінь. А погані періоди формують нас та дозволяють надати сенсу нашому існуванню.

Ваш девіз протягом цього періоду: краще дивитися на перспективу, ніж плакати над своєю долею. Так, це буде складно з особистої та професійної точки зору, але не панікуйте, все приходить у свій час.

Козеріг

Працьовитим Козерогам зірки радять у цей складний період з 15 по 20 березня відпустити ситуацію та не сприймати все як завдання, яке конче потрібно виконати. Не варто у цей період ставити перед собою неймовірно високих цілей. Краще просуватися поступово та вдумливо.

Під час спадного Місяця ваш спокій і чуйність будуть піддані випробуванню. Тому щоб не загубитися у вирі негативних емоцій, в пригоді стане медитація.

Важливо ще одне: зірки радять Козерогам берегти своє здоров'я. Зло має властивість роз'їдати душу і послаблювати дух. Озбройтеся вірою в цю справу. Всесвіт обіцяє: все буде добре!

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