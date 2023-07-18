Мощная магнитная буря 18 июля: чего ожидать

Сегодня мощная магнитная буря накроет Землю: как уберечься
Сегодня, 18 июля, мощная магнитная буря обеспокоит метеозависимых украинцев. Так, за сутки наблюдалась активность на Солнце умеренного уровня.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури и как от них уберечься
"Магнитная буря уровня G1 накроет землю 18 июля. Пик ее ожидается с 9:00 до 12:00. Магнитосфера будет также возбуждена с 6:00 до 9:00 и с 12:00 до 15:00", — рассказали астросиноптики.
Так, на Солнце зафиксировано 16 вспышек класса С и 3 вспышки класса М, наибольшая из которых — М4,02. Вспышки М-класса на Солнце средние по своей силе. Вспышка М4,02 может приводить к умеренному уровню радиопомех на дневной стороне Земли, а также возможен солнечный радиационный шторм.
Кроме того, на Солнце наблюдается довольно большое количество пятен — 53, что и приводит к возникновению магнитных бурь, которые могут влиять на здоровье и чувство метеозависимых людей.
Если вы ощущаете влияние магнитной бури, врачи рекомендуют уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.
Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, что сегодня, 18 июля, ожидается магнитная буря. В течение суток солнечная активность была на среднем уровне. Геомагнитное поле может быть штормового уровня, оцениваемого в 4 балла.