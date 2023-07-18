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Сегодня мощная магнитная буря накроет Землю: как уберечься

18 июля 2023 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощная магнитная буря 18 июля: чего ожидать
Женщина страдает от воздействия магнитной бури. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 18 июля, мощная магнитная буря обеспокоит метеозависимых украинцев. Так, за сутки наблюдалась активность на Солнце умеренного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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"Магнитная буря уровня G1 накроет землю 18 июля. Пик ее ожидается с 9:00 до 12:00. Магнитосфера будет также возбуждена с 6:00 до 9:00 и с 12:00 до 15:00", — рассказали астросиноптики.

Так, на Солнце зафиксировано 16 вспышек класса С и 3 вспышки класса М, наибольшая из которых — М4,02. Вспышки М-класса на Солнце средние по своей силе. Вспышка М4,02 может приводить к умеренному уровню радиопомех на дневной стороне Земли, а также возможен солнечный радиационный шторм.

Кроме того, на Солнце наблюдается довольно большое количество пятен — 53, что и приводит к возникновению магнитных бурь, которые могут влиять на здоровье и чувство метеозависимых людей.

Если вы ощущаете влияние магнитной бури, врачи рекомендуют уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что сегодня, 18 июля, ожидается магнитная буря. В течение суток солнечная активность была на среднем уровне. Геомагнитное поле может быть штормового уровня, оцениваемого в 4 балла.

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