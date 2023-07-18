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Магнітні бурі 18 липня: що чекає на українців сьогодні

18 липня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 18 липня: симптоми та наслідки
У жінки паморочиться в голові. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 18 липня, очікується незначна магнітна буря. Упродовж доби сонячна активність була на середньому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 18 липня

Зазначається, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня з оцінкою в 4 бали. 

"За останню добу на Сонці відбулося 16 спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М4,02. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,02 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — зазначили астросиноптики.

Погода на Сонці на 18 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 53.
Магнітні бурі 17 — 19 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі та їх вплив на здоров'я людини

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я та самопочуття метеозалежних, людей, які мають хронічні захворювання, а також на людей поважного віку.

Часто активність на Сонці супроводжується головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску.

Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.

Під час інтенсивних магнітних бур лікар рекомендує досягнути гармонії між професійною діяльністю та особистим життям, уникати нервових переживань, виділяти час для спілкування з близькими й відповідно відпочивати.

Нагадаємо, що 16 липня почалася значна магнітна буря. Вона триватиме чотири дні. Тобто її завершення варто чекати 19 липня.

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