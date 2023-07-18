Магнитные бури 18 июля: симптомы и последствия

У женщины кружится голова. Фото: freepik.com

Сегодня, 18 июля, ожидается незначительная магнитная буря. В течение суток солнечная активность была на среднем уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 18 июля

Отмечается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня с отметкой в 4 балла.

"За последние сутки на Солнце произошло 16 вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,02. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,02 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — отметили астросиноптики.

Погода на Солнце на 18 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 53.

Магнитные бури 17 – 19 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури и их влияние на здоровье человека

Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых, людей, имеющих хронические заболевания, а также на людей преклонного возраста.

Часто активность на Солнце сопровождается головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

Во время интенсивных магнитных бурь врач рекомендует достичь гармонии между профессиональной деятельностью и личной жизнью, избегать нервных переживаний, выделять время для общения с близкими и отдыхать.

Напомним, что 16 июля началась значительная магнитная буря. Она продлится четыре дня. То есть ее завершение следует ожидать 19 июля.