Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Магнитные бури 18 июля: что ждет украинцев сегодня arrow

Магнитные бури 18 июля: что ждет украинцев сегодня

18 июля 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 18 июля: симптомы и последствия
У женщины кружится голова. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 18 июля, ожидается незначительная магнитная буря. В течение суток солнечная активность была на среднем уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 18 июля

Отмечается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня с отметкой в 4 балла.

"За последние сутки на Солнце произошло 16 вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М4,02. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,02 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — отметили астросиноптики.

Погода на Солнце на 18 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 53.
Магнитные бури 17 – 19 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури и их влияние на здоровье человека

Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых, людей, имеющих хронические заболевания, а также на людей преклонного возраста.

Часто активность на Солнце сопровождается головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

Во время интенсивных магнитных бурь врач рекомендует достичь гармонии между профессиональной деятельностью и личной жизнью, избегать нервных переживаний, выделять время для общения с близкими и отдыхать.

Напомним, что 16 июля началась значительная магнитная буря. Она продлится четыре дня. То есть ее завершение следует ожидать 19 июля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз