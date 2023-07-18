Потужна магнітна буря 18 липня: чого чекати

Жінка страждає від впливу магнітної бурі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 18 липня, потужна магнітна буря потурбує метеозалежних українців. Так, за добу спостерігалася активність на Сонці помірного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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"Магнітна буря рівня G1 накриє землю 18 липня. Пік її очікується з 9:00 до 12:00. Магнітосфера буде також збуджена з 6:00 до 9:00 та з 12:00 до 15:00", — розповіли астросиноптики.

Так, на Сонці зафіксовано 16 спалахів класу С та 3 спалахи класу М, найбільший з яких — М4,02. Спалахи М-класу на Сонці є середніми за своєю силою. Спалах М4,02 може призводити до помірного рівня радіоперешкод на денній стороні Землі, а також можливий сонячний радіаційний шторм.

Крім того, на Сонці спостерігається доволі велика кількість плям — аж 53, що й призводить до виникнення магнітних бур, які можуть впливати на здоров'я та почуття метеозалежних людей.

Якщо відчуваєте вплив магнітної бурі, лікарі рекомендують зменшити фізичне та емоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Крім того, слід дотримуватися нормального режиму дня, висипатися (спати не менше 7-8 годин), регулярно та правильно харчуватися, не зловживати кофеїном, не пити алкоголь, більше гуляти та отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 липня, очікується магнітна буря. Упродовж доби сонячна активність була на середньому рівні. Геомагнітне поле може бути штормового рівня, що оцінюється в 4 бали.