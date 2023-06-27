Ретроградный Нептун 2023 — чего опасаться, а что сделать в судьбоносный период

Как ретроградный Нептун повлияет на нашу жизнь. Фото: Новости.

Уже совсем скоро нас ждет важное и судьбоносное время, когда восьмая планета от Солнца начнет свое обратное движение. Ретроградный Нептун пройдет в своем родном знаке Рыбы, а значит, будет иметь более положительное влияние на людей. В этот период возможно изменить свою жизнь к лучшему.

Рассказываем, когда начнется и сколько будет продолжаться ретроградный Нептун, что не стоит делать в этот период, а что сделать, чтобы привлечь счастье.

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Ретроградное движение Нептуна происходит в среднем один раз в год и длится около пяти или шести месяцев.

В 2023 году Нептун начнет свое ретроградное движение в пятницу, 30 июня. Самая отдаленная планета от Солнца завершит двигаться в обратном направлении 5 декабря. Во все это время она будет так или иначе влиять на нашу жизнь.

Как ретроградный Нептун повлияет на людей

Астрологи считают этот отрезок времени отличным периодом для решения психологических проблем, закрытия гештальтов и строительства грандиозных планов.

Ретроградный Нептун в Рыбах, прежде всего, усилит чувство свободы и независимости. Изменения коснутся как личностных установок, так и внешних обстоятельств. Этот период будет идеальным для воплощения мечтаний и желаний. А позитивный настрой будет способствовать продуктивному образу жизни.

С 30 июня это время будет особенно удачным для творческих людей. Вдохновение можно будет найти даже в мелочах. Особенно хорошее время для изящных видов искусства.

Также ретроградный Нептун способствует налаживанию гармоничных отношений с родными в тех случаях, если вы будете делать шаги навстречу.

Девушка с синими волосами. Фото: google.com

Ретроградный Нептун 2023 — что необходимо сделать обязательно

Если вы среди тех людей, которые не безразличны к рисованию, самое время вернуть в свою жизнь краски и кисточку, карандаш или цветные ручки. В любом случае рисование будет помогать обрести внутреннюю гармонию и познать свой внутренний мир.

Астрологи подчеркивают, период с 30 июня по 5 декабря предназначен для самопознания. Рекомендуется посещать психолога, читать мотивационную литературу. Также заниматься арт-терапией. Рисуйте воду, водопады, озера, капли, моря, океаны, реки.

Людям, которых беспокоит тревога и подавленное состояние, было бы полезно познакомиться с духовным наставником и внести в свою рутину медитацию и релакс-практику.

Нептун тесно связан с медициной и фармацевтикой. В его ретроцикле полезно заняться здоровьем, провести все отложенные процедуры или осмотры, залечить старые раны: как физические, так и духовные. Принимайте ванну с эфирными маслами для релакса и наполнения энергетикой покоя.

Нептун. Фото: google.com

Что нельзя делать в ретроградном Нептуне

Голубая планета имеет и свои отрицательные стороны, в частности, она сильно одобряет искушения и зависимости, потому что нужная энергия тратится "напрасно".

Также Нептун достаточно изменчив, поэтому в это время важно научиться соблюдать баланс между реальным миром и внутренним. Не стоит прятаться в мире грез и фантазий. Это может окончиться разочарованием.

По словам астрологов, с 30 июня по 5 декабря нельзя:

принимать необдуманные и эмоциональные решения;

ссориться с родными;

вспоминать старые образы;

копаться в прошлом;

игнорировать свою интуицию;

заниматься самолечением;

заниматься водными видами развлечений;

менять самостоятельно сантехнику в доме;

возвращаться к старым вредным привычкам;

одалживать большую сумму денег.

В период обратного движения Нептуна легко стать жертвой бесплодных обещаний и надежд. Поэтому не стоит впускать в свою жизнь людей, у которых вы сомневаетесь, или дважды наступать на те же грабли.

Нептун. Фото: google.com

Голубая планета в ретродвижении — особые ритуалы

Нептун символизирует водную стихию, духовность, решительность. Поэтому, как отмечалось выше, рекомендуется заниматься глубинным изучением своего внутреннего мира.

Специалисты советуют обратить на следующие практики:

если есть проблема, не дающая покоя, обратиться за советом к психологу;

завести дневник, в который нужно записывать пережитые эмоции и чувства;

в ответственные дни (экзамен, собеседование, выступление и т.д.) наденьте на запястье голубой или синий браслет, ленту как символ уверенности и интуиции.

Нептун помогает с правильной постановкой целей и конкретизацией мечтаний. В период ретроградного движения планеты постарайтесь визуализировать все свои желания и подробно прописать, чего именно вы хотите. Важно также расписать путь, по которому вы планируете идти к мечтам, продумать все шаги, и тогда Нептун начнет посылать вам шансы. Это настоящая возможность наконец-то стать счастливыми.

Девушка с синими волосами. Фото: google.com

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