Ретроградний Нептун 2023 — чого остерігатися, а що зробити в доленосний період

Як ретроградний Нептун вплине на наше життя. Фото: Новини.LIVE

Вже зовсім скоро на нас чекає важливий та доленосний час, коли восьма планета від Сонця почне свій зворотний рух. Ретроградний Нептун пройде в своєму рідному знаку Риби, а отже матиме більше позитивний вплив на людей. У цей період можливо змінити своє життя на краще.

Розповідаємо, коли почнеться та скільки триватиме ретроградний Нептун, що не варто робити у цей період, а що зробити, щоб привабити щастя.

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Коли відбудеться ретроградний Нептун 2023 року

Ретроградний рух Нептуна відбувається в середньому один раз на рік і триває приблизно п'ять або шість місяців.

2023 року Нептун почне свій ретроградний рух у п'ятницю, 30 червня. Найвіддаленіша планета від Сонця завершить рухатися у зворотному напряму аж 5 грудня. У весь цей час вона так чи інакше впливатиме на наше життя.

Як ретроградний Нептун вплине на людей

Астрологи вважають цей відрізок часу чудовим періодом для розв'язання психологічних проблем, закриття гештальтів та будівництва грандіозних планів.

Ретроградний Нептун у Рибах перш за все посилить відчуття свободи та незалежності. Зміни торкнуться як особистісних установок, так і зовнішніх обставин. Цей період буде ідеальним для втілення мрій та бажань. А позитивний настрій сприятиме продуктивному способу життя.

З 30 червня цей час буде особливо вдалим для творчих людей. Натхнення можна буде знайти навіть у дрібницях. Особливо гарний час для образотворчих видів мистецтва.

Також ретроградний Нептун сприяє налагодженню гармонійних стосунків із рідними у тих випадках, якщо ви робитимете кроки назустріч.

Дівчина з синім волоссям. Фото: google.com

Ретроградний Нептун 2023 — що необхідно зробити обов'язково

Якщо ви серед тих людей, які не байдужі до малювання, саме час повернути у своє життя фарби та пензлик, олівець або кольорові ручки. У будь-якому випадку малювання допомагатиме віднайти внутрішню гармонію та пізнати свій внутрішній світ.

Астрологи підкреслюють. період з 30 червня до 5 грудня призначений для самопізнання. Рекомендується відвідувати психолога, читати мотиваційну літературу. Також займатися арт-терапією. Малюйте воду, водоспади, озера, краплі, моря, океани, річки.

Людям, яких турбує тривога та пригнічений стан, було б корисно познайомитися з духовним наставником і внести до своєї рутини медитації та релакс-практики.

Нептун тісно пов'язаний із медициною та фармацевтикою. У його ретроциклі корисно зайнятися здоров'ям, провести всі відкладені процедури чи огляди, залікувати старі рани: як фізичні, так і духовні. Приймайте ванну з ефірними оліями для релаксу та наповнення енергетикою спокою.

Нептун. Фото: google.com

Що не можна робити у ретроградний Нептун

Блакитна планета має і свої негативні сторони, зокрема, вона сильно схвалює спокуси та залежності, тому що потрібна енергія витрачається "марно".

Також Нептун досить мінливий, тому у цей час важливо навчитися дотримуватися балансу між реальним світом і внутрішнім. Не варто ховатися у світі мрій та фантазій. Це може закінчитися розчаруванням.

За словами астрологів, з 30 червня по 5 грудня не можна:

приймати необдуманих та емоційних рішень;

сваритися з рідними;

згадувати старі образи;

копатися у минулому;

ігнорувати свою інтуїцію;

займатися самолікуванням;

займатися водними видами розваг;

змінювати самостійно сантехніку у будинку;

повертатися до старих шкідливих звичок;

позичати велику суму грошей.

У період зворотного руху Нептуна легко стати жертвою безплідних обіцянок та надій. Тому не варто впускати у своє життя людей, у яких ви сумніваєтеся, або двічі наступати на ті самі граблі.

Нептун. Фото: google.com

Блакитна планета в ретрорусі — особливі ритуали

Нептун символізує водну стихію, духовність, рішучість. Тому, як вже зазначалося вище, рекомендується займатися глибинним вивченням свого внутрішнього світу.

Фахівці радять звернути на наступні практики:

якщо є проблема, яка не дає спокою, звернутися за порадою до психолога;

завести щоденник, у який необхідно записувати пережиті емоції та відчуття;

у відповідальні дні (іспит, співбесіда, виступ тощо) надягніть на зап'ястя блакитний або синій браслет, стрічку як символ впевненості та інтуїції.

Нептун допомагає з правильною постановкою цілей та конкретизацією мрій. У період ретроградного руху цієї планети постарайтеся візуалізувати усі свої бажання та детально прописати, чого саме ви хочете. Важливо також розписати шлях, яким ви плануєте йти до мрій, продумати всі кроки, і тоді Нептун почне посилати вам шанси. Це справжня можливість нарешті стати щасливими.

Дівчина з синім волоссям. Фото: google.com

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