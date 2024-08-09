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Ретроградный Меркурий осчастливит четыре знака Зодиака — что ждет их в августе

9 августа 2024 09:14
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Ретроградный Меркурий в августе 2024 — какие знаки Зодиака обретут свое счастье
Кого осчастливит ретроградный Меркурий. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Ретроградный Меркурий — это обычно период, когда необходимо быть максимально собранными, осторожными и бдительными. Часто в это время все может идти кувырком и валиться с рук. Однако, астрологи уверяют, есть четыре знака Зодиака, которым ретроградный Меркурий с 3 по 28 августа подарит невероятное счастье.

О ком именно идет речь и что их ждет, читайте далее в материале.

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Овен

По прогнозам астрологов, этот ретроградный Меркурий может принести Овнам счастье в сфере любви. Удастся разобраться в своих чувствах и желаниях. Также некоторым представителям знака Зодиака захочется освободиться от домашних дел и обязанностей, чтобы уделить время себе и отдохнуть. А еще появится возможность получить повышение или новое место работы, что будет вдохновлять и доставлять удовольствие.

 

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года подарит счастье четырем знакам Зодиака - Овен
Знак зодиака Овен. Фото: freepik.com

Лев

Ретроградный Меркурий подарит шанс переосмыслить свою жизнь, верно оценить себя и свои способности. Благодаря этому Львы смогут свободно расти и развиваться в разных сферах жизни.

 

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года подарит счастье четырем знакам Зодиака - Лев.
Знак зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева

Представители этого знака Зодиака получат возможность взглянуть на себя под другим углом. Может появиться желание сменить имидж или вернуться к старому стилю. Все это поможет повысить самооценку, снова познакомиться с собой и полюбить. Ретроградный Меркурий в августе поможет Девам совершить удачные покупки, уделить время здоровью и внешнему виду.

 

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года подарит счастье четырем знакам Зодиака - Дева.
Знак зодиака Дева. Фото: freepik.com

Рыбы

Многое станет на свои места за август — Ретроградный Меркурий будет заниматься вашей личной жизнью, меняя ее к лучшему, подарит смелость. Не стоит бояться вернуться назад — иногда это нужно, чтобы начать двигаться высоко и вверх.

 

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года подарит счастье четырем знакам Зодиака - Рыбы.
Знак зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким трем знакам Зодиака не повезет с деньгами в августе.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на август 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

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09:31 Как мужчинам возвращаться в Украину — пошаговая инструкция прохождения границы

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:30 Как оформить бронирование от мобилизации онлайн и кто имеет на это право

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