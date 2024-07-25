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Місячний календар на серпень 2024 — які дні принесуть шалені прибутки та успіх

25 липня 2024 07:25
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Місячний календар по днях на серпень 2024 — сприятливі та небезпечні дні місяця
Дівчина тримає в руках Місяць. Фото: freepik.com
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

Не для кого не секрет, що фази Місяця впливають на усе живе, зокрема на людей, їх поведінку, настрій та вчинки. Тож місячний календар може стати ключем до успішного планування життя. Серпень 2024 року обіцяє не тільки періоди гармонії й росту, але й особливі дні, коли можна зробити вигідні вкладення, прийняти важливі рішення або розпочати нові проєкти. 

Новини.LIVE підготував для Вас детальний місячний календар на серпень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дати останнього місяця літа, що принесуть  успіх та прибуток.

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Фази Місяця у серпні 2024 року

  • Місяць, що спадає — з 1 по 3 серпня;
  • Молодик у знаку Лева — 4 серпня о 14:12;
  • Місяць, що зростає — з 5 по 18 серпня;
  • Повня у знаку Водолія (супермісяць) — 19 серпня о 21:25;
  • Місяць, що спадає — з 20 по 31 серпня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у серпні 2024 року
Фази Місяця. Фото: Unsplash

Місячний календар на серпень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

В останній місяць літа буде набагато більше сприятливих днів, ніж несприятливих. Найкращі дати, які принесуть успіх у будь-яких сферах життя: 1, 7, 11 серпня. Запам'ятайте їх та використовуйте для досягнення своєї мети. 

Також сприятливими днями у серпні будуть: 14, 15, 21, 25, 25, 28 числа.

А от бути пильними та зосередженими слід у такі дати: 4, 19, 22, 23 серпня. Вони будуть вкрай несприятливими. Решта днів — нейтральні.

 

Місячний календар на серпень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Дівчина тримає в руках Місяць. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі у серпні 2024 року за різними сферами

Найсприятливіші дати для реалізації та виконання бажань та мрій: 14, 15, 21, 25, 25, 28 серпня.

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 серпня.

Для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 серпня.

Для старту нового проєкту або зміни роботи найкращими днями будуть: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 серпня.

Побачення, зізнання у коханні, романтичні вчинки можна планувати у такі дні: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30 серпня.

Для подорожей та поїздок вдалими будуть: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27, 28 серпня.

Косметичні та оздоровчі процедури краще планувати: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 серпня.

Лікувати зуби можна: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 серпня.

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку зможе розбагатіти до кінця літа. 

Також ми писали народні прикмети, що допоможуть розпізнати знаки, які залишає вам ангел-охоронець, щоб вберегти та захистити.

Місяць прогнози Астрологія поради серпень місячний календар

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