Лунный календарь по дням на август 2024 — благоприятные и опасные дни месяца

Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

Не для кого не секрет, что фазы Луны влияют на все живое, в частности людей, их поведение, настроение и поступки. Так что лунный календарь может стать ключом к успешному планированию жизни. Август 2024 обещает не только периоды гармонии и роста, но и особые дни, когда можно сделать выгодные вложения, принять важные решения или начать новые проекты.

Новини.LIVE подготовил для Вас подробный лунный календарь на август 2024 года, который подскажет самые благоприятные даты последнего месяца лета, что принесут успех и прибыль.

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Фазы Луны в августе 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 3 августа;

Новолуние в знаке Льва — 4 августа в 14:12;

в 14:12; Растущая Луна — с 5 по 18 августа;

Полнолуние в знаке Водолея (суперлуна) — 19 августа в 21:25;

(суперлуна) — 19 августа в 21:25; Убывающая Луна — с 20 по 31 августа;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: Unsplash

Лунный календарь на август 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

В последний месяц лета будет гораздо больше благоприятных дней, чем неблагоприятных. Лучшие даты, которые принесут успех в любых областях жизни: 1, 7, 11 августа. Запомните их и используйте для достижения цели.

Также благоприятными днями в августе будут: 14, 15, 21, 25, 25, 28 числа.

А вот быть внимательными и сосредоточенными следует в следующие даты: 4, 19, 22, 23 августа. Они будут очень неблагоприятными. Остальные дни — нейтральные.

Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны в августе 2024 года по разным сферам

Самые благоприятные даты для реализации и исполнения желаний: 14, 15, 21, 25, 25, 28 августа.

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 августа.

Для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 августа.

Для старта нового проекта или смены работы наилучшими днями будут: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 августа.

Свидание, признание в любви, романтические поступки можно планировать в следующие дни: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 28 29, 30 августа.

Для путешествий и поездок удачными будут: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27, 28 августа.

Косметические и оздоровительные процедуры лучше планировать: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 августа.

Лечить зубы можно: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 августа.

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