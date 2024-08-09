Ретроградний Меркурій у серпні 2024 — які знаки Зодіаку знайдуть своє щастя

Кого ощасливить ретроградний Меркурій. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій — це, зазвичай, період, коли необхідно бути максимально зібраними, обережними та пильними. Часто у цей час все може йти шкереберть й падати з рук. Проте астрологи запевняють, є чотири знаки Зодіаку, яким ретроградний Меркурій з 3 по 28 серпня подарує невимовне щастя.

Про кого саме йдеться та що на них чекає, читайте далі в матеріалі.

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Овен

За прогнозами астрологів, цей ретроградний Меркурій може принести Овнам щастя у сфері кохання. Вдасться розібратися у своїх почуттях та бажаннях. Також деяким представникам даного знаку Зодіаку захочеться звільнитися від хатніх справ та обов'язків, щоб приділити час собі та відпочити. А ще з'явиться можливість отримати підвищення або нове місце роботи, що надихатиме та приноситиме задоволення.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Лев

Ретроградний Меркурій подарує шанс переосмислити своє життя, правильно оцінити себе та свої можливості. Завдяки цьому Леви зможуть вільно зростати та розвиватися у різних сферах життя.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва

Представники цього знаку Зодіаку отримають можливість подивитися на себе під іншим кутом. Може з'явитися бажання змінити імідж або повернутися до старого стилю. Усе це допоможе підвищити самооцінку, ще раз познайомитись із собою та полюбити. Ретроградний Меркурій у серпні допоможе Дівам зробити вдалі покупки, приділити час здоров'ю та зовнішності.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Риби

Багато чого стане на свої місця за серпень — Ретроградний Меркурій займатиметься вашим особистим життям, змінюючи його на краще, подарує сміливість. Не варто боятися повернутись назад — іноді це потрібно, щоб стартанути високо і вгору.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким трьом знакам Зодіаку не пощастить з грошима в серпні.

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