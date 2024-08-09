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Ретроградний Меркурій ощасливить чотири знаки Зодіаку — що чекає на них у серпні

9 серпня 2024 09:14
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Ретроградний Меркурій у серпні 2024 — які знаки Зодіаку знайдуть своє щастя
Кого ощасливить ретроградний Меркурій. Колаж: Новини.LIVE
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

Ретроградний Меркурій — це, зазвичай, період, коли необхідно бути максимально зібраними, обережними та пильними. Часто у цей час все може йти шкереберть й падати з рук. Проте астрологи запевняють, є чотири знаки Зодіаку, яким ретроградний Меркурій з 3 по 28 серпня подарує невимовне щастя. 

Про кого саме йдеться та що на них чекає, читайте далі в матеріалі. 

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Овен

За прогнозами астрологів, цей ретроградний Меркурій може принести Овнам щастя у сфері кохання. Вдасться розібратися у своїх почуттях та бажаннях. Також деяким представникам даного знаку Зодіаку захочеться звільнитися від хатніх справ та обов'язків, щоб приділити час собі та відпочити. А ще з'явиться можливість отримати підвищення або нове місце роботи, що надихатиме та приноситиме задоволення.

 

Ретроградний Меркурій у серпні 2024 року подарує щастя чотирьом знакам Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Лев

Ретроградний Меркурій подарує шанс переосмислити своє життя, правильно оцінити себе та свої можливості. Завдяки цьому Леви зможуть вільно зростати та розвиватися у різних сферах життя. 

 

Ретроградний Меркурій у серпні 2024 року подарує щастя чотирьом знакам Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва

Представники цього знаку Зодіаку отримають можливість подивитися на себе під іншим кутом. Може з'явитися бажання змінити імідж або повернутися до старого стилю. Усе це допоможе підвищити самооцінку, ще раз познайомитись із собою та полюбити. Ретроградний Меркурій у серпні допоможе Дівам зробити вдалі покупки, приділити час здоров'ю та зовнішності.

 

Ретроградний Меркурій у серпні 2024 року подарує щастя чотирьом знакам Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Риби

Багато чого стане на свої місця за серпень — Ретроградний Меркурій займатиметься вашим особистим життям, змінюючи його на краще, подарує сміливість. Не варто боятися повернутись назад — іноді це потрібно, щоб стартанути високо і вгору.

 

Ретроградний Меркурій у серпні 2024 року подарує щастя чотирьом знакам Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким трьом знакам Зодіаку не пощастить з грошима в серпні.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на серпень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.

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