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Прогноз магнитных бурь на сегодня — что следует знать метеозависимым

29 октября 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 29.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Значительных магнитных бурь в воскресенье, 29 октября, не прогнозируется, несмотря на то, что магнитосфера Земли будет несколько привередливой. За сутки на Солнце наблюдалась низкая активность и две вспышки С-класса, самая большая из них — С2,14.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что сегодня, 29 октября, магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек С и М классов.

Солнечная активность на 29 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 22.
Прогноз магнитных бурь на 29-30 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 29-30 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимым спастись от воздействия магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.

Итак, если вы наблюдаете такие симптомы, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головные боли или головокружение, врачи рекомендуют:

  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов.
Девушка страдает от головной боли
Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Напомним, что сегодня ночью стрелки часов перевели на один час назад. Но как показывает практика, далеко не все знают, как правильно перейти на зимнее время, и при этом не навредить собственному здоровью. Сомнолог Дарья Пилипенко дала несколько советов как не навредить здоровью при переходе на зимнее время.

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