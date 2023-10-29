Магнитные бури в октябре 29.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Значительных магнитных бурь в воскресенье, 29 октября, не прогнозируется, несмотря на то, что магнитосфера Земли будет несколько привередливой. За сутки на Солнце наблюдалась низкая активность и две вспышки С-класса, самая большая из них — С2,14.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что сегодня, 29 октября, магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек С и М классов.

Солнечная активность на 29 октября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 22.

Прогноз магнитных бурь на 29-30 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимым спастись от воздействия магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.

Итак, если вы наблюдаете такие симптомы, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головные боли или головокружение, врачи рекомендуют:

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

соблюдать нормальный режим дня;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com

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