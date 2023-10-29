Магнитные бури в октябре 29.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодня — что следует знать метеозависимым
Значительных магнитных бурь в воскресенье, 29 октября, не прогнозируется, несмотря на то, что магнитосфера Земли будет несколько привередливой. За сутки на Солнце наблюдалась низкая активность и две вспышки С-класса, самая большая из них — С2,14.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 октября
Отмечается, что сегодня, 29 октября, магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек С и М классов.
Солнечная активность на 29 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 22.
Как метеозависимым спастись от воздействия магнитных бурь
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.
Итак, если вы наблюдаете такие симптомы, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головные боли или головокружение, врачи рекомендуют:
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- соблюдать нормальный режим дня;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов.
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