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Прогноз магнітних бур на сьогодні — що варто знати метеозалежним

29 жовтня 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 29.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Значних магнітних бур у неділю, 29 жовтня, не прогнозується попри те, що магнітосфера Землі буде дещо вередливою. За добу на Сонці спостерігалась низька активність та два спалахи С-класу, найбільший із них — С2,14.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 жовтня

Зазначається, що сьогодні, 29 жовтня, магнітне поле нашої планети перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів С та М класів.

Сонячна активність на 29 жовтня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 22.
Прогноз магнітних бур на 29-30 жовтня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 29-30 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежним врятуватися від впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Отже, якщо ви спостерігаєте такі симптоми, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, лікарі рекомендують:

  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин.
Дівчина страждає від головного болю
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що сьогодні вночі стрілки годинника перевели на одну годину назад. Але як показує практика, далеко не всі знають, як правильно перейти на зимовий час, і при цьому — не нашкодити власному здоров'ю. Сомнологиня Дар'я Пилипенко дала кілька порад як не нашкодити здоров'ю при переході на зимовий час.

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