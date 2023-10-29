Магнітні бурі у жовтні 29.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Значних магнітних бур у неділю, 29 жовтня, не прогнозується попри те, що магнітосфера Землі буде дещо вередливою. За добу на Сонці спостерігалась низька активність та два спалахи С-класу, найбільший із них — С2,14.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 жовтня

Зазначається, що сьогодні, 29 жовтня, магнітне поле нашої планети перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів С та М класів.

Сонячна активність на 29 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 22.

Прогноз магнітних бур на 29-30 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежним врятуватися від впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Отже, якщо ви спостерігаєте такі симптоми, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, лікарі рекомендують:

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

дотримуватися нормального режиму дня;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

висипатися — спати не менше 7-8 годин.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

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