Магнітні бурі у жовтні 29.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Прогноз магнітних бур на сьогодні — що варто знати метеозалежним
Значних магнітних бур у неділю, 29 жовтня, не прогнозується попри те, що магнітосфера Землі буде дещо вередливою. За добу на Сонці спостерігалась низька активність та два спалахи С-класу, найбільший із них — С2,14.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 29 жовтня
Зазначається, що сьогодні, 29 жовтня, магнітне поле нашої планети перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів С та М класів.
Сонячна активність на 29 жовтня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 22.
Як метеозалежним врятуватися від впливу магнітних бур
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.
Отже, якщо ви спостерігаєте такі симптоми, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, лікарі рекомендують:
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- регулярно та правильно харчуватися;
- не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- висипатися — спати не менше 7-8 годин.
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