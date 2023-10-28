Магнитные бури в октябре 28.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодняшний день — метеозависимым стоит приготовиться
Существенных магнитных бурь в субботу, 28 октября, не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,42.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 28 октября
В субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет очень низкой с вероятностью вспышек C-класса.
"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,42. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 28 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 14.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.
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