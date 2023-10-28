Магнитные бури в октябре 28.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в субботу, 28 октября, не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,42.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 октября

В субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет очень низкой с вероятностью вспышек C-класса.

"В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,42. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 28 октября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 28 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 14.

Магнитные бури 28 — 30 октября. Фото: Мeteoagent

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

обострение хронических заболеваний.

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.