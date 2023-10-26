Магнітні бурі у жовтні 26.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Прогноз магнітних бур на сьогодні — метеозалежним приготуватися
Значні магнітні бурі в четвер, 26 жовтня, не прогнозуються. За добу на Сонці була низька активність з одним спалахом В-класу та п'ятьма — С-класу, найбільшим із яких був С4,24.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 жовтня
Зазначається, що сьогодні, 26 жовтня, магнітне поле Землі перебуватиме в спокійному стані. На Сонці є ймовірність спалахів С-класу.
Сонячна активність на 26 жовтня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 4.
Як метеозалежні можуть мінімізувати вплив магнітних бур
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.
Тому, якщо у вас є такі симптоми, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, лікарі радять:
- не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- регулярно та правильно харчуватися;
- висипатися — спати не менше 7-8 годин;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції.
Нагадаємо, що прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені не дуже втішний. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.
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