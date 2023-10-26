Магнітні бурі у жовтні 26.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Значні магнітні бурі в четвер, 26 жовтня, не прогнозуються. За добу на Сонці була низька активність з одним спалахом В-класу та п'ятьма — С-класу, найбільшим із яких був С4,24.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 жовтня

Зазначається, що сьогодні, 26 жовтня, магнітне поле Землі перебуватиме в спокійному стані. На Сонці є ймовірність спалахів С-класу.

Сонячна активність на 26 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 4.

Прогноз магнітних бур на 26-30 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежні можуть мінімізувати вплив магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Тому, якщо у вас є такі симптоми, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, лікарі радять:

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

висипатися — спати не менше 7-8 годин;

більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Жінка страждає від мігрені через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені не дуже втішний. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.