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Прогноз магнітних бур на сьогодні — метеозалежним приготуватися

26 жовтня 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 26.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Значні магнітні бурі в четвер, 26 жовтня, не прогнозуються. За добу на Сонці була низька активність з одним спалахом В-класу та п'ятьма — С-класу, найбільшим із яких був С4,24.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Зазначається, що сьогодні, 26 жовтня, магнітне поле Землі перебуватиме в спокійному стані. На Сонці є ймовірність спалахів С-класу.

Сонячна активність на 26 жовтня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 4.
Прогноз магнітних бур на 26-30 жовтня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 26-30 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежні можуть мінімізувати вплив магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Тому, якщо у вас є такі симптоми, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, лікарі радять:

  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції.
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур
Жінка страждає від мігрені через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені не дуже втішний. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

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