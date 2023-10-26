Магнитные бури в октябре 26.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Значительные магнитные бури в четверг, 26 октября, не прогнозируются. За сутки на Солнце была низкая активность с одной вспышкой В-класса и пятью — С-класса, самой большой из которых была С4,24.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 октября

Отмечается, что сегодня, 26 октября, магнитное поле Земли будет в спокойном состоянии. На Солнце есть возможность вспышек С-класса.

Солнечная активность на 26 октября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 4.

Прогноз магнитных бурь на 26-30 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимые могут минимизировать влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых, людей преклонного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Поэтому, если у вас есть такие симптомы, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головные боли или головокружение, врачи советуют:

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Женщина страдает от мигрени из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени не очень утешителен. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.