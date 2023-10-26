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Прогноз магнитных бурь на сегодня — метеозависимым приготовиться

26 октября 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 26.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Значительные магнитные бури в четверг, 26 октября, не прогнозируются. За сутки на Солнце была низкая активность с одной вспышкой В-класса и пятью — С-класса, самой большой из которых была С4,24.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 октября

Отмечается, что сегодня, 26 октября, магнитное поле Земли будет в спокойном состоянии. На Солнце есть возможность вспышек С-класса.

Солнечная активность на 26 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 4.
Прогноз магнитных бурь на 26-30 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 26-30 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимые могут минимизировать влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых, людей преклонного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Поэтому, если у вас есть такие симптомы, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головные боли или головокружение, врачи советуют:

  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от мигрени из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени не очень утешителен. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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