Магнитные бури в октябре 26.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодня — метеозависимым приготовиться
Значительные магнитные бури в четверг, 26 октября, не прогнозируются. За сутки на Солнце была низкая активность с одной вспышкой В-класса и пятью — С-класса, самой большой из которых была С4,24.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 26 октября
Отмечается, что сегодня, 26 октября, магнитное поле Земли будет в спокойном состоянии. На Солнце есть возможность вспышек С-класса.
Солнечная активность на 26 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 4.
Как метеозависимые могут минимизировать влияние магнитных бурь
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых, людей преклонного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Поэтому, если у вас есть такие симптомы, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головные боли или головокружение, врачи советуют:
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, что прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени не очень утешителен. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!