Магнітні бурі у жовтні 28.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Суттєвих магнітних бур у суботу, 28 жовтня, не очікується. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С і один спалах класу М1,42.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 жовтня

Зазначається, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде дуже низькою із ймовірністю спалахів C-класу.

"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С і один спалах класу М1,42. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 28 жовтня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 28 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 14.

Магнітні бурі 28 — 30 жовтня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

загострення хронічних захворювань.

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.