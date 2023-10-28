Магнітні бурі у жовтні 28.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Прогноз магнітних бур на сьогодні — метеозалежним варто приготуватися
Суттєвих магнітних бур у суботу, 28 жовтня, не очікується. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С і один спалах класу М1,42.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 жовтня
Зазначається, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде дуже низькою із ймовірністю спалахів C-класу.
"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С і один спалах класу М1,42. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 28 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 14.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.
Читайте Новини.LIVE!