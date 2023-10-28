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Прогноз магнітних бур на сьогодні — метеозалежним варто приготуватися

28 жовтня 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 28.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Суттєвих магнітних бур у суботу, 28 жовтня, не очікується. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С і один спалах класу М1,42.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 жовтня

Зазначається, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде дуже низькою із ймовірністю спалахів C-класу.

"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу С і один спалах класу М1,42. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів", — йдеться в повідомленні.

Магнітніі бурі 28 жовтня
Магнітні бурі 28 жовтня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 28 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 14.
Магнітніі бурі 28 жовтня
Магнітні бурі 28 — 30 жовтня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • загострення хронічних захворювань.
Жінка страждає від головного болю
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.

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