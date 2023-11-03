Магнитные бури в ноябре 03.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодня — метеозависимых предупредили
Существенных магнитных бурь в пятницу, 3 ноября, не прогнозируется. За сутки на Солнце зафиксировали низкую активность, которая сопровождалась шестью вспышками класса С и одной вспышкой класса М1,42.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 ноября
По прогнозу астросиноптиков, сегодня, 3 ноября, магнитное поле Земли будет находиться на спокойном уровне. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.
Солнечная активность на 3 ноября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 50.
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,42 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Как метеозависимые могут избежать воздействия магнитных бурь
Магнитные бури влияют на метеозависимых, лиц почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями. Именно поэтому очень важно соблюдать некоторые рекомендации, чтобы уменьшить, а то и избежать их влияния на свое здоровье.
Для начала следует разобраться с симптомами, чтобы понять их причину. Поэтому во время магнитных бурь вас могут преследовать:
- головные боли и мигрень;
- учащенное сердцебиение;
- бессонница;
- повышенное или пониженное давление.
Если вы относитесь к метеозависимым людям, соблюдайте следующие действия:
- откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
- откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в последний месяц осени украинцам следует быть готовыми к сильным магнитным бурям, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье.
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