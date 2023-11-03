Магнитные бури в ноябре 03.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в пятницу, 3 ноября, не прогнозируется. За сутки на Солнце зафиксировали низкую активность, которая сопровождалась шестью вспышками класса С и одной вспышкой класса М1,42.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 3 ноября

По прогнозу астросиноптиков, сегодня, 3 ноября, магнитное поле Земли будет находиться на спокойном уровне. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 3 ноября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 50.

Прогноз магнитных бурь 3-7 ноября 2023 года. Фото: скриншот

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,42 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Как метеозависимые могут избежать воздействия магнитных бурь

Магнитные бури влияют на метеозависимых, лиц почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями. Именно поэтому очень важно соблюдать некоторые рекомендации, чтобы уменьшить, а то и избежать их влияния на свое здоровье.

Для начала следует разобраться с симптомами, чтобы понять их причину. Поэтому во время магнитных бурь вас могут преследовать:

головные боли и мигрень;

учащенное сердцебиение;

бессонница;

повышенное или пониженное давление.

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Если вы относитесь к метеозависимым людям, соблюдайте следующие действия:

откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;

откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в последний месяц осени украинцам следует быть готовыми к сильным магнитным бурям, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье.