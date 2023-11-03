Магнітні бурі у листопаді 03.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

Прогноз магнітних бур на сьогодні — метеозалежних попередили
Істотних магнітних бур в п'ятницю, 3 листопада, не прогнозується. За добу на Сонці зафіксували низьку активність, яка супроводжувалась шістьма спалахами класу С та одним спалахом класу М1,42.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 3 листопада
За прогнозом астросиноптиків, сьогодні, 3 листопада, магнітне поле Землі перебуватиме на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами М-класу.
Сонячна активність на 3 листопада:
- імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 50.
"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,42 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.
Як метеозалежні можуть уникнути впливу магнітних бур
Магнітні бурі впливають на метеозалежних, осіб поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами. Саме тому дуже важливо дотримуватися деяких рекомендацій, щоб зменшити, а то й уникнути їх впливу на своє здоров'я.
Спершу слід розібратися з симптомами, щоб зрозуміти їх причину. Тому під час магнітних бур вас можуть переслідувати:
- головний біль і мігрень;
- прискорене серцебиття;
- безсоння;
- підвищення або зниження тиску.
Якщо ви належите до метеозалежних людей, дотримуйтесь таких дій:
- відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;
- відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
- зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Нагадаємо, що астросиноптики вже підготували прогноз магнітних бур на листопад 2023 року. Відомо, що в останній місяць осені українцям слід бути готовими до сильних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.
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