Магнітні бурі у листопаді 03.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Істотних магнітних бур в п'ятницю, 3 листопада, не прогнозується. За добу на Сонці зафіксували низьку активність, яка супроводжувалась шістьма спалахами класу С та одним спалахом класу М1,42.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 листопада

За прогнозом астросиноптиків, сьогодні, 3 листопада, магнітне поле Землі перебуватиме на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами М-класу.

Сонячна активність на 3 листопада:

імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 50.

Прогноз магнітних бур на 3-7 листопада 2023 року. Фото: скриншот

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,42 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Як метеозалежні можуть уникнути впливу магнітних бур

Магнітні бурі впливають на метеозалежних, осіб поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами. Саме тому дуже важливо дотримуватися деяких рекомендацій, щоб зменшити, а то й уникнути їх впливу на своє здоров'я.

Спершу слід розібратися з симптомами, щоб зрозуміти їх причину. Тому під час магнітних бур вас можуть переслідувати:

головний біль і мігрень;

прискорене серцебиття;

безсоння;

підвищення або зниження тиску.

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Якщо ви належите до метеозалежних людей, дотримуйтесь таких дій:

відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;

відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, що астросиноптики вже підготували прогноз магнітних бур на листопад 2023 року. Відомо, що в останній місяць осені українцям слід бути готовими до сильних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.