Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Прогноз магнітних бур на сьогодні — метеозалежних попередили arrow

Прогноз магнітних бур на сьогодні — метеозалежних попередили

3 листопада 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у листопаді 03.11.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Істотних магнітних бур в п'ятницю, 3 листопада, не прогнозується. За добу на Сонці зафіксували низьку активність, яка супроводжувалась шістьма спалахами класу С та одним спалахом класу М1,42.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 3 листопада

За прогнозом астросиноптиків, сьогодні, 3 листопада, магнітне поле Землі перебуватиме на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами М-класу.

Сонячна активність на 3 листопада:

  • імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 50.
Прогноз магнітних бур на 3-7 листопада 2023 року
Прогноз магнітних бур на 3-7 листопада 2023 року. Фото: скриншот

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,42 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Як метеозалежні можуть уникнути впливу магнітних бур

Магнітні бурі впливають на метеозалежних, осіб поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами. Саме тому дуже важливо дотримуватися деяких рекомендацій, щоб зменшити, а то й уникнути їх впливу на своє здоров'я.

Спершу слід розібратися з симптомами, щоб зрозуміти їх причину. Тому під час магнітних бур вас можуть переслідувати:

  • головний біль і мігрень;
  • прискорене серцебиття;
  • безсоння;
  • підвищення або зниження тиску.
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Якщо ви належите до метеозалежних людей, дотримуйтесь таких дій:

  • відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;
  • відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, що астросиноптики вже підготували прогноз магнітних бур на листопад 2023 року. Відомо, що в останній місяць осені українцям слід бути готовими до сильних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Актуальне по темі