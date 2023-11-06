Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Прогноз магнитных бурь на сегодня — метеозависимые украинцы в опасности arrow

Прогноз магнитных бурь на сегодня — метеозависимые украинцы в опасности

6 ноября 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в ноябре 06.11.2023 сегодня — что ждет украинцев
У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в понедельник, 6 ноября, прогнозируются умеренными. Астросиноптики оценивают их уровнем G2. Также за день на Солнце зафиксировали две вспышки С-класса, максимальная из которых — С1,77.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 6 ноября

"Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью", — предупреждают специалисты.

Прогноз магнитных бурь в ноябре 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь в ноябре 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Отмечается также, что магнитное поле Земли сегодня будет капризным, ведь оно от нестабильного уровня может достичь уровня сильной бури. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 6 ноября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 25.
Прогноз магнитных бурь на 6-10 ноября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 6-10 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Вспышки класса М обладают умеренной интенсивностью, и их можно наблюдать на Солнце довольно часто. Они могут вызвать радиочастотные изменения, которые могут приводить к временным помехам в радиосвязи на Земле, но обычно не оказывают значительного влияния на метеорологические условия.

Интересно, что вспышки класса С обладают меньшей интенсивностью, чем вспышки класса М, и обычно не вызывают серьезных последствий для Земли и метеорологических явлений.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают астросиноптики.

Именно поэтому во время магнитных бурь метеозависимые могут ощущать на себе их влияние, страдая от таких симптомов:

  • головной боли;
  • бессонницы;
  • учащенного сердцебиения;
  • мигрени;
  • высокого или низкого давления;
  • апатии;
  • перепадов настроения.
Женщина страдает от головной боли
Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в этом месяце следует готовиться к сильным магнитным бурям, которые могут нанести вред здоровью метеозависимых.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме