Магнитные бури в ноябре 06.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодня — метеозависимые украинцы в опасности
Магнитные бури в понедельник, 6 ноября, прогнозируются умеренными. Астросиноптики оценивают их уровнем G2. Также за день на Солнце зафиксировали две вспышки С-класса, максимальная из которых — С1,77.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 6 ноября
"Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью", — предупреждают специалисты.
Отмечается также, что магнитное поле Земли сегодня будет капризным, ведь оно от нестабильного уровня может достичь уровня сильной бури. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.
Солнечная активность на 6 ноября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 25.
Вспышки класса М обладают умеренной интенсивностью, и их можно наблюдать на Солнце довольно часто. Они могут вызвать радиочастотные изменения, которые могут приводить к временным помехам в радиосвязи на Земле, но обычно не оказывают значительного влияния на метеорологические условия.
Интересно, что вспышки класса С обладают меньшей интенсивностью, чем вспышки класса М, и обычно не вызывают серьезных последствий для Земли и метеорологических явлений.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают астросиноптики.
Именно поэтому во время магнитных бурь метеозависимые могут ощущать на себе их влияние, страдая от таких симптомов:
- головной боли;
- бессонницы;
- учащенного сердцебиения;
- мигрени;
- высокого или низкого давления;
- апатии;
- перепадов настроения.
Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в этом месяце следует готовиться к сильным магнитным бурям, которые могут нанести вред здоровью метеозависимых.
Читайте Новини.LIVE!