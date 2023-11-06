Магнитные бури в ноябре 06.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com

Магнитные бури в понедельник, 6 ноября, прогнозируются умеренными. Астросиноптики оценивают их уровнем G2. Также за день на Солнце зафиксировали две вспышки С-класса, максимальная из которых — С1,77.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 ноября

"Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью", — предупреждают специалисты.

Прогноз магнитных бурь в ноябре 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Отмечается также, что магнитное поле Земли сегодня будет капризным, ведь оно от нестабильного уровня может достичь уровня сильной бури. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 6 ноября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 25.

Прогноз магнитных бурь на 6-10 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Вспышки класса М обладают умеренной интенсивностью, и их можно наблюдать на Солнце довольно часто. Они могут вызвать радиочастотные изменения, которые могут приводить к временным помехам в радиосвязи на Земле, но обычно не оказывают значительного влияния на метеорологические условия.

Интересно, что вспышки класса С обладают меньшей интенсивностью, чем вспышки класса М, и обычно не вызывают серьезных последствий для Земли и метеорологических явлений.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают астросиноптики.

Именно поэтому во время магнитных бурь метеозависимые могут ощущать на себе их влияние, страдая от таких симптомов:

головной боли;

бессонницы;

учащенного сердцебиения;

мигрени;

высокого или низкого давления;

апатии;

перепадов настроения.

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в этом месяце следует готовиться к сильным магнитным бурям, которые могут нанести вред здоровью метеозависимых.