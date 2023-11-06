Магнітні бурі у листопаді 06.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

У метеозалежної жінки сильний головний біль. Фото: freepik.com

Магнітні бурі в понеділок, 6 листопада, прогнозуються помірними. Астросиноптики оцінюють їх рівнем G2. Також за день на Сонці зафіксували два спалахи С-класу, максимальний із яких — С1,77.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 листопада

"Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю", — попереджають фахівці.

Прогноз магнітних бур у листопаді 2023 від Meteoagent. Фото: скриншот

Зазначається також, що магнітне поле Землі сьогодні буде вередливе, адже воно від нестабільного рівня може сягнути рівня сильної бурі. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами М-класу.

Сонячна активність на 6 листопада:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 25.

Прогноз магнітних бур на 6-10 листопада 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Спалахи класу М мають помірну інтенсивність, і їх можна спостерігати на Сонці досить часто. Вони можуть викликати радіочастотні збурення, що можуть призводити до тимчасових перешкод у радіозв'язку на Землі, але зазвичай не мають значного впливу на метеорологічні умови.

Цікаво, що спалахи класу С мають меншу інтенсивність, ніж спалахи класу М, і зазвичай не викликають серйозних наслідків для Землі та метеорологічних явищ.

Як вберегтися від впливу магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — повідомляють астросиноптики.

Саме тому під час магнітних бур метеозалежні можуть відчувати на собі їх вплив, страждаючи від таких симптомів:

головного болю;

безсоння;

прискореного серцебиття;

мігрені;

високого або низького тиску;

апатії;

перепадів настрою.

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, що астросиноптики вже підготували прогноз магнітних бур на листопад 2023 року. Відомо, що цього місяця слід готуватися до сильних магнітних бур, що можуть завдати шкоди здоров'ю метеозалежних.