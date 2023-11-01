Магнитные бури в ноябре 01.11.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитосфера Земли в среду, 1 ноября, будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,71. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

"За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,71. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 1 ноября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 1 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 32.

Магнитные бури 1 ноября. Фото: Мeteoagent

Как влияет магнитная буря на организм человека

Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, для того чтобы избавиться от головной боли, не обязательно употреблять лекарства. Можно выйти на свежий воздух, помассировать область лба или съесть что-нибудь горячее.