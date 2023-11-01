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Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати українцям

1 листопада 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у листопаді 01.11.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітосфера Землі у середу, 1 листопада, буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,71. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 листопада

Зазначається, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалаху класу М.

"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,71. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 1 листопада
Магнітні бурі 1 листопада. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 1 листопада:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 32.
Магнітні бурі на 1 листопада
Магнітні бурі 1 листопада. Фото: Мeteoagent

Як впливає магнітна буря на організм людини

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.
Дівчина страждає на головний біль
Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, для того, аби позбутися головного болю, не обов'язково вживати ліки. Можна вийти на свіже повітря, помасажувати область чола чи з'їсти щось гаряче.

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