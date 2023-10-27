Магнитные бури в октябре 27.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодняшний день — чего ждать украинцам
Существенных магнитных бурь в пятницу, 27 октября, не ожидается. За последние 24 часа на Солнце произошла одна вспышка класса B и семь вспышек класса C, максимальной из которых была вспышка класса C3.02.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 октября
В пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет очень низкой с небольшой вероятностью вспышки C-класса.
"На протяжении последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошла одна вспышка класса B и семь вспышек класса C, максимальной из которых была вспышка класса C3.02. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.
Солнечная активность 27 октября:
- Вероятность малой геомагнитной бури — 5%;
- Вероятность крупной геомагнитной бури — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 14.
75% населения по всему миру близко реагирует на магнитные бури. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы протекания самой бури.
Во время геомагнитных бурь человек может испытывать следующие симптомы:
- бессонница;
- общее недомогание;
- повышение или понижение давления;
- головные боли и мигрень;
- учащенное сердцебиение.
Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.
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