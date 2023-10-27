Магнитные бури в октябре 27.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в пятницу, 27 октября, не ожидается. За последние 24 часа на Солнце произошла одна вспышка класса B и семь вспышек класса C, максимальной из которых была вспышка класса C3.02.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 октября

В пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет очень низкой с небольшой вероятностью вспышки C-класса.

"На протяжении последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошла одна вспышка класса B и семь вспышек класса C, максимальной из которых была вспышка класса C3.02. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 27 октября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность 27 октября:

Вероятность малой геомагнитной бури — 5%;

Вероятность крупной геомагнитной бури — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 14.

Магнитные бури 27 – 30 октября. Фото: Мeteoagent

75% населения по всему миру близко реагирует на магнитные бури. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы протекания самой бури.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать следующие симптомы:

бессонница;

общее недомогание;

повышение или понижение давления;

головные боли и мигрень;

учащенное сердцебиение.

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.