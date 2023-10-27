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Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати українцям

27 жовтня 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 27.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Істотних магнітних бур, у п'ятницю, 27 жовтня, не очікується. За останні 24 години на Сонці стався один спалах класу B і сім спалахів класу C, максимальним з яких був спалах класу C3.02. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 жовтня

Зазначається, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде дуже низькою із невеликою ймовірністю спалаху C-класу.

"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці стався один спалах класу B і сім спалахів класу C, максимальним з яких був спалах класу C3.02. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні. 

Магнітні бурі 27 жовтня
Магнітні бурі 27 жовтня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність 27 жовтня:

  • Імовірність малої геомагнітної бурі — 5%;
  • Імовірність великої геомагнітної бурі — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 14.
Магнітні бурі 27 жовтня
Магнітні бурі 27 — 30 жовтня. Фото: Мeteoagent

75% населення в усьому світі близько реагує на магнітні бурі. При цьому кожна людина по-різному реагує на етапи перебігу самої бурі.

Під час геомагнітних бур, людина може відчувати такі симптоми:

  • безсоння;
  • загальне нездужання;
  • підвищення або зниження тиску;
  • головний біль і мігрень;
  • прискорене серцебиття.
Жінка страждає від головного болю
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.

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