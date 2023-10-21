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Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ждать украинцам

21 октября 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 21.10.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в субботу, 21 октября, несмотря на активность магнитосферы Земли, не прогнозируются. За сутки солнечная активность была низкой, также на Солнце зафиксировали две вспышки В-класса и семь вспышек С-класса, наибольшая из которых — С2,74.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что сегодня, 21 октября, магнитная сфера Земли будет от спокойного до активного уровня. Также активность на Солнце, вероятно, будет низкая.

Солнечная активность на 21 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 9
Прогноз магнитных бурь на 21-25 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 21-25 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Интересно, что вспышки класса В на Солнце являются одним из типов солнечных вспышек, которые характеризуются средним уровнем интенсивности. Однако они все же могут вызвать сбои в работе радиосвязи, спутников, а также электронных устройств. Кроме того, вспышки В-класса могут приводить к резкому росту ультрафиолетового излучения, что может оказаться вредным для живых организмов.

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Во время магнитных бурь метеозависимые страдают от следующих симптомов:

  • высокая температура;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • головная боль;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • бессонница;
  • головокружение.
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:

  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени не очень утешителен. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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