Магнитные бури в октябре 21.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ждать украинцам
Магнитные бури в субботу, 21 октября, несмотря на активность магнитосферы Земли, не прогнозируются. За сутки солнечная активность была низкой, также на Солнце зафиксировали две вспышки В-класса и семь вспышек С-класса, наибольшая из которых — С2,74.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 октября
Отмечается, что сегодня, 21 октября, магнитная сфера Земли будет от спокойного до активного уровня. Также активность на Солнце, вероятно, будет низкая.
Солнечная активность на 21 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 9
Интересно, что вспышки класса В на Солнце являются одним из типов солнечных вспышек, которые характеризуются средним уровнем интенсивности. Однако они все же могут вызвать сбои в работе радиосвязи, спутников, а также электронных устройств. Кроме того, вспышки В-класса могут приводить к резкому росту ультрафиолетового излучения, что может оказаться вредным для живых организмов.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Во время магнитных бурь метеозависимые страдают от следующих симптомов:
- высокая температура;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- головная боль;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- бессонница;
- головокружение.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, что прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени не очень утешителен. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.
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