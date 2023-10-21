Магнитные бури в октябре 21.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури в субботу, 21 октября, несмотря на активность магнитосферы Земли, не прогнозируются. За сутки солнечная активность была низкой, также на Солнце зафиксировали две вспышки В-класса и семь вспышек С-класса, наибольшая из которых — С2,74.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что сегодня, 21 октября, магнитная сфера Земли будет от спокойного до активного уровня. Также активность на Солнце, вероятно, будет низкая.

Солнечная активность на 21 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 9

Прогноз магнитных бурь на 21-25 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Интересно, что вспышки класса В на Солнце являются одним из типов солнечных вспышек, которые характеризуются средним уровнем интенсивности. Однако они все же могут вызвать сбои в работе радиосвязи, спутников, а также электронных устройств. Кроме того, вспышки В-класса могут приводить к резкому росту ультрафиолетового излучения, что может оказаться вредным для живых организмов.

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Во время магнитных бурь метеозависимые страдают от следующих симптомов:

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

головная боль;

боли в спине, мышцах и суставах;

бессонница;

головокружение.

Женщина страдает от влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени не очень утешителен. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.