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Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати українцям

21 жовтня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 21.10.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі в суботу, 21 жовтня, попри активність магнітосфери Землі, не прогнозуються. За добу сонячна активність була низькою, також на Сонці зафіксували два спалахи В-класу та сім спалахів С-класу, найбільший із яких — С2,74.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 жовтня

Зазначається, що сьогодні, 21 жовтня, магнітна сфера Землі буде від спокійного до активного рівня. Також активність на Сонці, ймовірно, буде низька.

Сонячна активність на 21 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 9
Прогноз магнітних бур на 21-25 жовтня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 21-25 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Цікаво, що спалахи класу В на Сонці є одними з типів сонячних спалахів, які характеризуються середнім рівнем інтенсивності. Однак вони все ж можуть спричинити збої у роботі радіозв'язку, супутників, а також електронних пристроїв. Крім того, спалахи В-класу можуть призводити до різкого зростання ультрафіолетового випромінювання, що може бути шкідливим для живих організмів.

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття та фізичний стан метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Під час магнітних бур метеозалежні страждають від таких симптомів:

  • висока температура;
  • підвищений або знижений тиск;
  • сонливість і слабкість;
  • головний біль;
  • біль у спині, м'язах та суглобах;
  • безсоння;
  • запаморочення.
Жінка страждає від впливу магнітних бур
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, слід вдатися до таких дій:

  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені не дуже втішний. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

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