Магнітні бурі у листопаді 05.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

Женщина страдает из-за влияния магнитных бурь. Фото: FREEPIK

Магнитные бури в воскресенье, 5 ноября, ждать не стоит . Активность солнца в течение следующих 24 часов будет на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 5 ноября

Ожидается, что по воскресеньям геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 5 ноября :

Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

Количество солнечных пятен – 36.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: FREEPIK

Как избежать чрезмерного воздействия магнитных бурь

Если вы относитесь к метеозависимым людям, страдая во время магнитных бурь от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:

откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Отметим, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Ранее мы сообщали, что магнитные бури и, в субботу, 4 ноября, украинцы могут не ожидать.