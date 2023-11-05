Магнітні бурі у листопаді 05.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

Прогноз магнитных бурь на сегодняшний день — стоит ли волноваться метеозависимым
Магнитные бури в воскресенье, 5 ноября, ждать не стоит . Активность солнца в течение следующих 24 часов будет на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 5 ноября
Ожидается, что по воскресеньям геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 5 ноября :
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
- Количество солнечных пятен – 36.
Как избежать чрезмерного воздействия магнитных бурь
Если вы относитесь к метеозависимым людям, страдая во время магнитных бурь от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:
- откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Отметим, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Ранее мы сообщали, что магнитные бури и, в субботу, 4 ноября, украинцы могут не ожидать.
Читайте Новини.LIVE!