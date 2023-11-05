Магнітні бурі у листопаді 05.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає через вплив магнітних бур. Фото: FREEPIK

Магнітні бурі у неділю, 5 листопада, очікувати не варто. Активність сонця упродовж наступних 24 годин буде на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 листопада

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 5 листопада:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 36.

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: FREEPIK

Як уникнути надмірного впливу магнітних бур

Якщо ви належите до метеозалежних людей, страждаючи під час магнітних бур від головного болю, сонливості й слабкості, підвищеного або зниженого тиску чи запаморочення, дотримуйтесь таких рекомендацій:

відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Зазначимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Раніше ми повідомляли, що магнітні бурі, у суботу, 4 листопада, українці можуть не очікувати.