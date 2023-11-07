Магнитные бури в ноябре 07.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com

Существенные магнитные бури во вторник, 7 ноября, не ожидаются. За сутки на Солнце была умеренная активность с восемью вспышками С-класса и двумя М-класса, наибольшая из которых — М1,83.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, магнитное поле будет от спокойного до активного уровня. За сутки на Солнце существует вероятность вспышек класса М.

Солнечная активность на 7 ноября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 22.

Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,83 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Как метеозависимые могут уберечься от воздействия магнитных бурь

Метеозависимые могут страдать от ряда симптомов во время магнитных бурь. Среди них такие:

учащенное сердцебиение;

мигрень;

бессонница;

головная боль;

высокое или низкое давление;

перепады настроения.

Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в этом месяце следует готовиться к сильным магнитным бурям, которые могут нанести вред здоровью метеозависимых.