Магнитные бури в ноябре 07.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь — какая ситуация на Солнце сегодня
Существенные магнитные бури во вторник, 7 ноября, не ожидаются. За сутки на Солнце была умеренная активность с восемью вспышками С-класса и двумя М-класса, наибольшая из которых — М1,83.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 7 ноября
Сегодня, 7 ноября, магнитное поле будет от спокойного до активного уровня. За сутки на Солнце существует вероятность вспышек класса М.
Солнечная активность на 7 ноября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 22.
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,83 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.
Как метеозависимые могут уберечься от воздействия магнитных бурь
Метеозависимые могут страдать от ряда симптомов во время магнитных бурь. Среди них такие:
- учащенное сердцебиение;
- мигрень;
- бессонница;
- головная боль;
- высокое или низкое давление;
- перепады настроения.
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в этом месяце следует готовиться к сильным магнитным бурям, которые могут нанести вред здоровью метеозависимых.
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