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Прогноз магнитных бурь — какая ситуация на Солнце сегодня

7 ноября 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в ноябре 07.11.2023 сегодня — что ждет украинцев
У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Существенные магнитные бури во вторник, 7 ноября, не ожидаются. За сутки на Солнце была умеренная активность с восемью вспышками С-класса и двумя М-класса, наибольшая из которых — М1,83.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня, 7 ноября, магнитное поле будет от спокойного до активного уровня. За сутки на Солнце существует вероятность вспышек класса М.

Солнечная активность на 7 ноября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 22.
Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,83 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Как метеозависимые могут уберечься от воздействия магнитных бурь

Метеозависимые могут страдать от ряда симптомов во время магнитных бурь. Среди них такие:

  • учащенное сердцебиение;
  • мигрень;
  • бессонница;
  • головная боль;
  • высокое или низкое давление;
  • перепады настроения.
Женщина страдает от головной боли
Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.  

Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в этом месяце следует готовиться к сильным магнитным бурям, которые могут нанести вред здоровью метеозависимых.

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