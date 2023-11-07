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Прогноз магнітних бур — яка ситуація на Сонці сьогодні

7 листопада 2023 08:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у листопаді 07.11.2023 сьогодні — що чекає на українців
У метеозалежної жінки сильний головний біль. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Істотні магнітні бурі у вівторок, 7 листопада, не очікуються. За добу на Сонці була помірна активність із вісьмома спалахами С-класу та двома М-класу, найбільший із яких — М1,83.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 7 листопада

Зазначається, що сьогодні, 7 листопада, магнітне поле буде від спокійного до активного рівня. За добу на Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Сонячна активність на 7 листопада:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 22.
Прогноз магнітних бур на 7-11 листопада 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 7-11 листопада 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,83 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — попереджають астросиноптики.

Як метеозалежні можуть вберегтися від впливу магнітних бур

Метеозалежні можуть страждати від низки симптомів під час магнітних бур. Серед них такі:

  • прискорене серцебиття;
  • мігрень;
  • безсоння;
  • головний біль;
  • високий або низький тиск;
  • перепади настрою.
Жінка страждає від головного болю
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Аби не страждати від впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу. 

Нагадаємо, що астросиноптики вже підготували прогноз магнітних бур на листопад 2023 року. Відомо, що цього місяця слід готуватися до сильних магнітних бур, що можуть завдати шкоди здоров'ю метеозалежних.

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