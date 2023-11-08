Магнитные бури в ноябре 08.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в среду, 8 ноября, не ожидается. За сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,68. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 8 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

Количество солнечных пятен – 16.

Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимые могут уберечься от воздействия магнитных бурь

Люди, страдающие метеозависимостью, могут иметь ряд симптомов:

учащенное сердцебиение;

мигрень;

бессонница;

головная боль;

высокое или низкое давление;

перепады настроения.

У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия :

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Добавим, за сутки на Солнце была умеренная активность с восемью вспышками С-класса и двумя М-класса, наибольшая из которых — М1,83.