Магнитные бури в ноябре 08.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь — есть ли опасность для метеозависимых сегодня
Существенных магнитных бурь в среду, 8 ноября, не ожидается. За сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,68. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 8 ноября
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
Солнечная активность на 8 ноября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
- Количество солнечных пятен – 16.
Как метеозависимые могут уберечься от воздействия магнитных бурь
Люди, страдающие метеозависимостью, могут иметь ряд симптомов:
- учащенное сердцебиение;
- мигрень;
- бессонница;
- головная боль;
- высокое или низкое давление;
- перепады настроения.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия :
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Добавим, за сутки на Солнце была умеренная активность с восемью вспышками С-класса и двумя М-класса, наибольшая из которых — М1,83.
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