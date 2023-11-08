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Прогноз магнитных бурь — есть ли опасность для метеозависимых сегодня

8 ноября 2023 09:26
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в ноябре 08.11.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головных болей. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Существенных магнитных бурь в среду, 8 ноября, не ожидается. За сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,68. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 8 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
  • Количество солнечных пятен – 16.
Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимые могут уберечься от воздействия магнитных бурь

Люди, страдающие метеозависимостью, могут иметь ряд симптомов:

  • учащенное сердцебиение;
  • мигрень;
  • бессонница;
  • головная боль;
  • высокое или низкое давление;
  • перепады настроения.
Free photo old lady haed headache
У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия :

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Добавим, за сутки на Солнце была умеренная активность с восемью вспышками С-класса и двумя М-класса, наибольшая из которых — М1,83.

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