Магнітні бурі у листопаді 08.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Суттєвих магнітних бур у середу, 8 листопада, не очікується. За добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,68. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 8 листопада:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 16.

Прогноз магнітних бур на 7-11 листопада 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежні можуть вберегтися від впливу магнітних бур

Люди, які страждають від метеозалежності, можуть мати низку симптомів:

прискорене серцебиття;

мігрень;

безсоння;

головний біль;

високий або низький тиск;

перепади настрою.

У метеозалежної жінки сильний головний біль. Фото: freepik.com

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Додамо, за добу на Сонці була помірна активність із вісьмома спалахами С-класу та двома М-класу, найбільший із яких — М1,83.