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Прогноз магнітних бур — чи є небезпека для метеозалежних сьогодні

8 листопада 2023 09:26
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у листопаді 08.11.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Суттєвих магнітних бур у середу, 8 листопада, не очікується. За добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,68. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog

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Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 8 листопада:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
  • Кількість сонячних плям – 16.
Прогноз магнітних бур на 7-11 листопада 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 7-11 листопада 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежні можуть вберегтися від впливу магнітних бур

Люди, які страждають від метеозалежності, можуть мати низку симптомів:

  • прискорене серцебиття;
  • мігрень;
  • безсоння;
  • головний біль;
  • високий або низький тиск;
  • перепади настрою.
Free photo old lady having a headache
У метеозалежної жінки сильний головний біль. Фото: freepik.com

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Додамо, за добу на Сонці була помірна активність із вісьмома спалахами С-класу та двома М-класу, найбільший із яких — М1,83.

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