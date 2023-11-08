Магнітні бурі у листопаді 08.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

Прогноз магнітних бур — чи є небезпека для метеозалежних сьогодні
Суттєвих магнітних бур у середу, 8 листопада, не очікується. За добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,68. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 8 листопада
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.
Сонячна активність на 8 листопада:
- Імовірність малого геомагнітного шторму – 15%
- Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
- Кількість сонячних плям – 16.
Як метеозалежні можуть вберегтися від впливу магнітних бур
Люди, які страждають від метеозалежності, можуть мати низку симптомів:
- прискорене серцебиття;
- мігрень;
- безсоння;
- головний біль;
- високий або низький тиск;
- перепади настрою.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Додамо, за добу на Сонці була помірна активність із вісьмома спалахами С-класу та двома М-класу, найбільший із яких — М1,83.
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