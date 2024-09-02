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Первое осеннее новолуние 3 сентября — чего ждать и что категорически нельзя делать

2 сентября 2024 22:24
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Новолуние в Деве 3 сентября 2024 — чего ждать, что нельзя делать, советы астрологов
Молодая Луна в знаке Дева. Коллаж: Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

В сентябре мы встречаем молодую Луну в знаке Дева, которая будет призывать нас к дисциплине, порядку и продуманным шагам. Астрологи подчеркивают, что энергия этого знака позволит многим добиться успеха в профессиональной сфере, четко определить цели и планы.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать во время первого осеннего новолуния 3 сентября и как правильно провести этот период, чтобы привлечь в жизнь удачу и изменения к лучшему.

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Как уже неоднократно упоминалось, новолуние состоится 3 сентября, а точное его время — 07:55 по Киеву. Потому не упустите возможность поблагодарить Вселенную за то, что уже имеете, загадать желания и построить планы на месяц.

Что следует ожидать от молодой Луны в Деве 3 сентября

Астрологи утверждают, что это сентябрьское новолуние в Деве подарит возможность освободиться от кармических привязок, которые многим доставили немало неприятностей в августе. Многие осознают настоящие желания, переосмыслят свои границы, изменят социальные роли и статусы.

Появится шанс личностного роста и перемен. Ведь влияние земного знака заставит нас прийти в себя после бурного лета и серьезно взяться за работу и обучение. Этот период будет идеальным для воплощения в жизнь полезных привычек, установления правильного режима дня и старта заветного пути.

Внешние обстоятельства укажут, какие сферы жизни и границы требуют перестройки, внутренних изменений, размещения приоритетов.

В сентябрьское новолуние знаки стихии Земли — Тельцы, Девы и Козероги — получают больше новых возможностей для нового профессионального витка и улучшения материального положения.

Для всех знаков Зодиака период с 3 по 5 сентября — прекрасные дни для решения сложных жизненных ситуаций, это дни силы, позволяющие выдержать стресс и укрепить личные или социальные отношения.

Также новая Луна в первый месяц осени открывает благоприятный период для изменения внешности: новая прическа, стрижка, цвет волос, новый повседневный макияж или другой стиль в одежде и т.д.

 

Что следует ожидать от молодой Луны в Деве 3 сентября
Молодая Луна в небе. Фото: shutterstock.com

Что нельзя делать в первое осеннее новолуние

Поскольку в сам день новолуния энергия Луны находится на нуле, то и люди могут испытывать упадок сил, уязвимость, перепады настроения. Поэтому астрологи советуют, во время новой Луны 3 сентября нельзя:

  • начинать новые дела;
  • менять работу;
  • подписывать важные документы;
  • совершать большие покупки;
  • конфликтовать и спорить;
  • брать деньги взаймы;
  • играть в азартные игры;
  • планировать хирургические операции, если они не срочны;
  • планировать косметологические процедуры;
  • отправляться в дальние поездки;
  • перегружать себя физически;
  • употреблять алкоголь;
  • переедать.

 

Что нельзя делать в первый осенний новолуние
Девушка на фоне молодой Луны. Фото: depositphotos.com

Что можно делать во время новой Луны 3 сентября

Новолуние в Деве лучшее время, чтобы строить планы (но еще не воплощать их в жизнь), учиться и планировать этапы своего обучения, путешествовать на короткие расстояния, уделять время полезным привычкам, красоте и здоровью.

Итак, в период молодой Луны 3 сентября обязательно следует:

  • завершить текущие дела;
  • планировать свое ближайшее будущее, отложив реализацию на несколько дней;
  • помириться с теми, с кем поссорились;
  • простить обидчикам;
  • отдать долги;
  • учиться чему-то новому.

 

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь осенью 2024 года.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца осени.

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