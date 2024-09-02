Новолуние в Деве 3 сентября 2024 — чего ждать, что нельзя делать, советы астрологов

Первое осеннее новолуние 3 сентября — чего ждать и что категорически нельзя делать
В сентябре мы встречаем молодую Луну в знаке Дева, которая будет призывать нас к дисциплине, порядку и продуманным шагам. Астрологи подчеркивают, что энергия этого знака позволит многим добиться успеха в профессиональной сфере, четко определить цели и планы.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать во время первого осеннего новолуния 3 сентября и как правильно провести этот период, чтобы привлечь в жизнь удачу и изменения к лучшему.
Когда новая Луна появится на небе 3 сентября — точное время
Как уже неоднократно упоминалось, новолуние состоится 3 сентября, а точное его время — 07:55 по Киеву. Потому не упустите возможность поблагодарить Вселенную за то, что уже имеете, загадать желания и построить планы на месяц.
Что следует ожидать от молодой Луны в Деве 3 сентября
Астрологи утверждают, что это сентябрьское новолуние в Деве подарит возможность освободиться от кармических привязок, которые многим доставили немало неприятностей в августе. Многие осознают настоящие желания, переосмыслят свои границы, изменят социальные роли и статусы.
Появится шанс личностного роста и перемен. Ведь влияние земного знака заставит нас прийти в себя после бурного лета и серьезно взяться за работу и обучение. Этот период будет идеальным для воплощения в жизнь полезных привычек, установления правильного режима дня и старта заветного пути.
Внешние обстоятельства укажут, какие сферы жизни и границы требуют перестройки, внутренних изменений, размещения приоритетов.
В сентябрьское новолуние знаки стихии Земли — Тельцы, Девы и Козероги — получают больше новых возможностей для нового профессионального витка и улучшения материального положения.
Для всех знаков Зодиака период с 3 по 5 сентября — прекрасные дни для решения сложных жизненных ситуаций, это дни силы, позволяющие выдержать стресс и укрепить личные или социальные отношения.
Также новая Луна в первый месяц осени открывает благоприятный период для изменения внешности: новая прическа, стрижка, цвет волос, новый повседневный макияж или другой стиль в одежде и т.д.
Что нельзя делать в первое осеннее новолуние
Поскольку в сам день новолуния энергия Луны находится на нуле, то и люди могут испытывать упадок сил, уязвимость, перепады настроения. Поэтому астрологи советуют, во время новой Луны 3 сентября нельзя:
- начинать новые дела;
- менять работу;
- подписывать важные документы;
- совершать большие покупки;
- конфликтовать и спорить;
- брать деньги взаймы;
- играть в азартные игры;
- планировать хирургические операции, если они не срочны;
- планировать косметологические процедуры;
- отправляться в дальние поездки;
- перегружать себя физически;
- употреблять алкоголь;
- переедать.
Что можно делать во время новой Луны 3 сентября
Новолуние в Деве лучшее время, чтобы строить планы (но еще не воплощать их в жизнь), учиться и планировать этапы своего обучения, путешествовать на короткие расстояния, уделять время полезным привычкам, красоте и здоровью.
Итак, в период молодой Луны 3 сентября обязательно следует:
- завершить текущие дела;
- планировать свое ближайшее будущее, отложив реализацию на несколько дней;
- помириться с теми, с кем поссорились;
- простить обидчикам;
- отдать долги;
- учиться чему-то новому.
Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь осенью 2024 года.
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