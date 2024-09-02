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Перший осінній молодик 3 вересня — чого чекати та що категорично не можна робити

2 вересня 2024 22:24
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Молодик у Діві 3 вересня 2024 — чого чекати, що не можна робити, поради астрологів
Молодий Місяць у знаку Діва. Колаж: Новини.LIVE
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

У вересні ми зустрічаємо молодий Місяць у знаку Діва, який закликатиме нас до дисципліни, порядку та продуманих кроків. Астрологи наголошують, що енергія цього знаку дозволить багатьом досягти успіху у професійній сфері, чітко визначити мету та плани. 

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити під час першого осіннього молодика 3 вересня та як правильно провести цей період, щоб залучити у життя удачу та зміни на краще.

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Як вже неодноразово згадувалося, молодик відбудеться 3 вересня, а точний його час — 07:55 за Києвом. Тож, не змарнуйте можливість подякувати Всесвіту за те, що вже маєте, загадати бажання та побудувати плани на місяць. 

Що слід очікувати від молодого Місяця у Діві 3 вересня

Астрологи стверджують, що цей вересневий молодик у Діві подарує можливість звільнитися від кармічних прив'язок, які багатьом завдали чимало неприємностей у серпні. Багато людей усвідомлять справжні бажання, переосмислять свої кордони, змінять соціальні ролі та статуси. 

З'явиться шанс для особистісного зростання та змін. Адже вплив земного знака змусить нас прийти до тями після бурхливого літа і серйозно взятися за роботу та навчання. Цей період буде ідеальним для впровадження в життя корисних звичок, встановлення правильного режиму дня і старту заповітного шляху.

Зовнішні обставини вкажуть, які сфери життя та їхні межі вимагають перебудови, внутрішніх змін, розміщення пріоритетів.

У вересневий молодик знаки стихії Землі — Тельці, Діви та Козороги — отримують найбільше нових можливостей для нового професійного витка та покращення матеріального становища. 

Для всіх знаків Зодіаку період з 3 до 5 вересня — чудові дні для вирішення складних життєвих ситуацій, це дні сили, що дають можливість витримати стрес та зміцнити особисті чи соціальні взаємини. 

Також новий Місяць у перший місяць осені відкриває сприятливий період для зміни зовнішності: нова зачіска, стрижка, колір волосся, новий повсякденний макіяж, чи інший стиль у одязі тощо. 

 

Що слід очікувати від молодого Місяця у Діві 3 вересня
Молодий Місяць у небі. Фото: shutterstock.com

Що не можна робити у перший осінній молодик

Оскільки у сам день молодика енергія Місяця перебуває на нулі, то й люди можуть відчувати занепад сил, вразливість, перепади настрою. Тому астрологи радять, під час нового Місяця 3 вересня не можна

  • починати нові справи;
  • міняти роботу;
  • підписувати важливі документи;
  • робити великі покупки;
  • конфліктувати та сперечатися;
  • брати гроші у борг;
  • грати в азартні ігри;
  • планувати хірургічні операції, якщо вони не термінові;
  • планувати косметологічні процедури;
  • вирушати у далекі поїздки;
  • перевантажувати себе фізично;
  • вживати алкоголь;
  • переїдати. 

 

Що не можна робити у перший осінній молодик
Дівчина на фоні молодого Місяця. Фото: depositphotos.com

Що можна робити під час нового Місяця 3 вересня

Молодик у Діві найкращий час, щоб будувати плани (але ще не втілювати їх у життя), навчатися та планувати етапи свого навчання, подорожувати на короткі відстані, приділяти час корисним звичкам, красі та здоров'ю.

Тож, у період молодого Місяця 3 вересня обов'язково слід: 

  • завершити поточні справи;
  • планувати своє найближче майбутнє, відклавши реалізацію на кілька днів;
  • помиритися з тими, із ким посварилися;
  • пробачити кривдникам;
  • віддати борги;
  • навчатися чомусь новому.

 

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє кохання восени 2024 року. 

Також радимо скористатися місячним календарем справ на вересень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця осені.

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