Полнолуние в Козероге 21 июля 2024 — чего опасаться, что категорически нельзя делать

Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 21 июля, нас ждет второе полнолуние лета, которое называют Грозовой. Она так же как и в июне пройдет в знаке Козерога. Однако, как уверяют астрологи, принесет совсем другие испытания и задачи.

Новини.LIVE рассказывает, чего ожидать от полной Луны в июле 2024 года, что категорически нельзя делать в этот период, а каким вопросам, напротив, стоит уделить внимание.

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Почему полнолуние в июле называют Грозовым

Грозовая Луна или Громовая — название связано с природными явлениями, именно в июле начинался сезон дождей и гроз.

У июльского полнолуния есть и другие названия, в зависимости от культуры и народа:

у американцев на Аляске — Луна Лосося, поскольку идет нерест лосося;

коренные американцы — Оленья Луна, ведь в это время года молодые самцы оленей отращивают новые рога;

у чероки — Луна Спелой Кукурузы;

у китайцев — Луна Голодных Духов;

у кельтов — Луна Требования;

у виканов — Луна Меда;

в Южном полушарии — Волчья, Старая или Ледяная Луна, ведь там сейчас холодное время года.

Большая Луна над лесом. Фото: freepik.com

Когда наблюдать полную Луну в июле 2024 года

Как уже отмечалось выше, во второй летний месяц полнолуние наступит 21 июля. Точное время — 13:17 по киевскому времени (10:17 GMT). Лунный диск будет выглядеть полным за день до и день после полнолуния и будет освещен на 98%.

Поскольку земной спутник будет очень близко к горизонту, визуально он будет казаться большим. Кроме этого, из-за светового эффекта он может приобрести оранжевый, розовый или красный оттенок.

Полная Луна. Фото: pixabay.com

Июльская Луна в Козероге — что принесет и чего опасаться

По словам астрологов, поскольку полнолуние второй месяц подряд будет находиться в созвездии Козерога, снова могут стать актуальными старые проблемы.

Но задача каждого в этот период убрать из жизни то, что мешает, тянет назад, может навредить. Нужны конкретные решения и действия, иначе будет ждать полный упадок. Иными словами, чтобы построить новый мир, старый должен упасть.

Как рассказала астрологиня Марина Скади (Марина Соколова), управляющий полнолунием — Сатурн, дает способность структурировать, планировать, концентрироваться, организовывать людей и создавать систему.

Полнолуние в Козероге требует преодолеть лень, взять на себя ответственность, определить свои личные границы и уважительно относиться к границам других людей.

В период этих трех дней — с 21 по 23 июля — могут особенно остро встать вопросы недвижимости, переезда, ремонта. Все, что касается отношений после развода, общения с детьми и внуками, будет иметь прогресс.

Красная полная Луна. Фото: google.com

Что нельзя делать на полную Луну в июле 2024 — советы астрологов

Полнолуние — время, когда наши эмоции нестабильны, мы становимся склонны к спонтанным поступкам, импульсивным решениям и конфликтам. Поэтому главный совет — не следовать слепо за эмоциями и принимать решения холодным умом.

Во время этого полнолуния в Козероге нельзя:

переутомляться;

принимать судьбоносные решения;

заключать крупные финансовые сделки;

делать инвестиции;

брать или давать взаймы;

отправляться в дальние поездки.

Девушка на фоне полной Луны. Фото: freepik.com

Что можно делать в полнолуние 21 июля 2024 года

Энергетика этого периода — это ваша основа для самочувствия в будущем. Поэтому, чтобы светлые перемены ворвались в вашу жизнь, следует провести день 21 июля в гармонии с собой, со своими мыслями. Настраивайтесь только на позитив.

Время полнолуния подходит для того, чтобы:

мириться с теми, с кем в ссоре;

заканчивать все начатое раньше;

выполнять обещания;

отдавать долги;

заняться творчеством;

заняться медитацией;

заняться саморазвитием.

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