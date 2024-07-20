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Обновление или полный упадок — когда и как пережить Грозовое полнолуние в июле 2024 года

20 июля 2024 07:02
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Полнолуние в Козероге 21 июля 2024 — чего опасаться, что категорически нельзя делать
Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Уже в это воскресенье, 21 июля, нас ждет второе полнолуние лета, которое называют Грозовой. Она так же как и в июне пройдет в знаке Козерога. Однако, как уверяют астрологи, принесет совсем другие испытания и задачи.

Новини.LIVE рассказывает, чего ожидать от полной Луны в июле 2024 года, что категорически нельзя делать в этот период, а каким вопросам, напротив, стоит уделить внимание.

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Почему полнолуние в июле называют Грозовым

Грозовая Луна или Громовая — название связано с природными явлениями, именно в июле начинался сезон дождей и гроз.

У июльского полнолуния есть и другие названия, в зависимости от культуры и народа:

  • у американцев на Аляске — Луна Лосося, поскольку идет нерест лосося;
  • коренные американцы — Оленья Луна, ведь в это время года молодые самцы оленей отращивают новые рога;
  • у чероки — Луна Спелой Кукурузы;
  • у китайцев — Луна Голодных Духов;
  • у кельтов — Луна Требования;
  • у виканов — Луна Меда;
  • в Южном полушарии — Волчья, Старая или Ледяная Луна, ведь там сейчас холодное время года.

 

Полнолуние в Козероге 21 июля 2024 — чего остерегаться
Большая Луна над лесом. Фото: freepik.com

Когда наблюдать полную Луну в июле 2024 года

Как уже отмечалось выше, во второй летний месяц полнолуние наступит 21 июля. Точное время — 13:17 по киевскому времени (10:17 GMT). Лунный диск будет выглядеть полным за день до и день после полнолуния и будет освещен на 98%.

Поскольку земной спутник будет очень близко к горизонту, визуально он будет казаться большим. Кроме этого, из-за светового эффекта он может приобрести оранжевый, розовый или красный оттенок.

 

Когда наблюдать полную Луну в июле 2024
Полная Луна. Фото: pixabay.com

Июльская Луна в Козероге — что принесет и чего опасаться

По словам астрологов, поскольку полнолуние второй месяц подряд будет находиться в созвездии Козерога, снова могут стать актуальными старые проблемы.

Но задача каждого в этот период убрать из жизни то, что мешает, тянет назад, может навредить. Нужны конкретные решения и действия, иначе будет ждать полный упадок. Иными словами, чтобы построить новый мир, старый должен упасть.

Как рассказала астрологиня Марина Скади (Марина Соколова), управляющий полнолунием — Сатурн, дает способность структурировать, планировать, концентрироваться, организовывать людей и создавать систему.

Полнолуние в Козероге требует преодолеть лень, взять на себя ответственность, определить свои личные границы и уважительно относиться к границам других людей.

В период этих трех дней — с 21 по 23 июля — могут особенно остро встать вопросы недвижимости, переезда, ремонта. Все, что касается отношений после развода, общения с детьми и внуками, будет иметь прогресс.

 

Июльская Луна в Козероге — что принесет и чего опасаться
Красная полная Луна. Фото: google.com

Что нельзя делать на полную Луну в июле 2024 — советы астрологов

Полнолуние — время, когда наши эмоции нестабильны, мы становимся склонны к спонтанным поступкам, импульсивным решениям и конфликтам. Поэтому главный совет — не следовать слепо за эмоциями и принимать решения холодным умом.

Во время этого полнолуния в Козероге нельзя:

  • переутомляться;
  • принимать судьбоносные решения;
  • заключать крупные финансовые сделки;
  • делать инвестиции;
  • брать или давать взаймы;
  • отправляться в дальние поездки.

 

Что нельзя делать на полную Луну в июле 2024 — советы астрологов
Девушка на фоне полной Луны. Фото: freepik.com

Что можно делать в полнолуние 21 июля 2024 года

Энергетика этого периода — это ваша основа для самочувствия в будущем. Поэтому, чтобы светлые перемены ворвались в вашу жизнь, следует провести день 21 июля в гармонии с собой, со своими мыслями. Настраивайтесь только на позитив.

Время полнолуния подходит для того, чтобы:

  • мириться с теми, с кем в ссоре;
  • заканчивать все начатое раньше;
  • выполнять обещания;
  • отдавать долги;
  • заняться творчеством;
  • заняться медитацией;
  • заняться саморазвитием.

 

Ранее мы писали, каким трем знакам Зодиака сказочно повезет в эти выходные 20-21 июля по прогнозу карт Таро.

Также предлагаем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июль 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца лета.

Луна полнолуние прогнозы Астрология советы 21 июля

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