Полнолуние в Козероге 21 июля 2024 — чего опасаться, что категорически нельзя делать

Обновление или полный упадок — когда и как пережить Грозовое полнолуние в июле 2024 года
Уже в это воскресенье, 21 июля, нас ждет второе полнолуние лета, которое называют Грозовой. Она так же как и в июне пройдет в знаке Козерога. Однако, как уверяют астрологи, принесет совсем другие испытания и задачи.
Новини.LIVE рассказывает, чего ожидать от полной Луны в июле 2024 года, что категорически нельзя делать в этот период, а каким вопросам, напротив, стоит уделить внимание.
Почему полнолуние в июле называют Грозовым
Грозовая Луна или Громовая — название связано с природными явлениями, именно в июле начинался сезон дождей и гроз.
У июльского полнолуния есть и другие названия, в зависимости от культуры и народа:
- у американцев на Аляске — Луна Лосося, поскольку идет нерест лосося;
- коренные американцы — Оленья Луна, ведь в это время года молодые самцы оленей отращивают новые рога;
- у чероки — Луна Спелой Кукурузы;
- у китайцев — Луна Голодных Духов;
- у кельтов — Луна Требования;
- у виканов — Луна Меда;
- в Южном полушарии — Волчья, Старая или Ледяная Луна, ведь там сейчас холодное время года.
Когда наблюдать полную Луну в июле 2024 года
Как уже отмечалось выше, во второй летний месяц полнолуние наступит 21 июля. Точное время — 13:17 по киевскому времени (10:17 GMT). Лунный диск будет выглядеть полным за день до и день после полнолуния и будет освещен на 98%.
Поскольку земной спутник будет очень близко к горизонту, визуально он будет казаться большим. Кроме этого, из-за светового эффекта он может приобрести оранжевый, розовый или красный оттенок.
Июльская Луна в Козероге — что принесет и чего опасаться
По словам астрологов, поскольку полнолуние второй месяц подряд будет находиться в созвездии Козерога, снова могут стать актуальными старые проблемы.
Но задача каждого в этот период убрать из жизни то, что мешает, тянет назад, может навредить. Нужны конкретные решения и действия, иначе будет ждать полный упадок. Иными словами, чтобы построить новый мир, старый должен упасть.
Как рассказала астрологиня Марина Скади (Марина Соколова), управляющий полнолунием — Сатурн, дает способность структурировать, планировать, концентрироваться, организовывать людей и создавать систему.
Полнолуние в Козероге требует преодолеть лень, взять на себя ответственность, определить свои личные границы и уважительно относиться к границам других людей.
В период этих трех дней — с 21 по 23 июля — могут особенно остро встать вопросы недвижимости, переезда, ремонта. Все, что касается отношений после развода, общения с детьми и внуками, будет иметь прогресс.
Что нельзя делать на полную Луну в июле 2024 — советы астрологов
Полнолуние — время, когда наши эмоции нестабильны, мы становимся склонны к спонтанным поступкам, импульсивным решениям и конфликтам. Поэтому главный совет — не следовать слепо за эмоциями и принимать решения холодным умом.
Во время этого полнолуния в Козероге нельзя:
- переутомляться;
- принимать судьбоносные решения;
- заключать крупные финансовые сделки;
- делать инвестиции;
- брать или давать взаймы;
- отправляться в дальние поездки.
Что можно делать в полнолуние 21 июля 2024 года
Энергетика этого периода — это ваша основа для самочувствия в будущем. Поэтому, чтобы светлые перемены ворвались в вашу жизнь, следует провести день 21 июля в гармонии с собой, со своими мыслями. Настраивайтесь только на позитив.
Время полнолуния подходит для того, чтобы:
- мириться с теми, с кем в ссоре;
- заканчивать все начатое раньше;
- выполнять обещания;
- отдавать долги;
- заняться творчеством;
- заняться медитацией;
- заняться саморазвитием.
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