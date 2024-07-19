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Карти Таро віщують казкові вихідні для трьох знаків Зодіаку — хто щасливчики

19 липня 2024 07:01
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Гороскоп на вихідні 20-21 липня 2024 по картам Таро — яким знакам Зодіаку пощастить
Гадання на картах Таро. Фото: petr sidorov/Unsplash
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

Карти Таро прогнозують для трьох знаків Зодіаку казкові вихідні 20-21 липня. Всесвіт приготував для них несподівані позитивні зміни, радісні моменти, які принесуть душевну гармонію та натхнення. 

Кому ж зі знаків Зодіаку невимовно пощастить вже на цих вихідних за прогнозом карт Таро, пише "Телеграф".

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Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідних 20-21 липня

Стрілець

Ці субота та неділя для Стрільців будуть сповнені позитивною енергетикою та радісними митями. Карти Таро вказують, що представники цього знаку Зодіаку отримають задоволення та душевний спокій від щирого спілкування з близькими їм людьми.

Вдасться також досягти гармонії з другою половинкою. Це буде вдалий час для побачень. Для самотніх Стрільців вихідні можуть принести романтичні зустрічі або відновлення старих зв'язків. Тож, розправте свої крила та сміливо йдіть у люди, спілкуйтеся та отримуйте від цього задоволення. 

 

За картами Таро трьом знакам Зодіаку казково пощастить — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

 

Риби

Вихідні 20-21 липня стануть для Риб часом духовного та емоційного оновлення. Ви зможете насолодитися гармонією та спокоєм у своєму житті.

За прогнозом карт Таро, цей період може принести у життя позитивні зміни та нові можливості. Можливо, ви вирішите залишити щось позаду і відкрити нові горизонти. Рухатися вперед допоможуть внутрішня сила та рішучість.

 

За картами Таро трьом знакам Зодіаку казково пощастить — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Телець

Для Тельців ці вихідні 20-21 липня будуть наповнені активністю та задоволенням. Карти Таро прогнозують, що на представників цього знаку Зодіаку чекають приємні сюрпризи та нові знайомства. 

У цей період Тельці зможуть насолоджуватися плодами своєї праці, а також готуватися до нових звершень. Будь-які перешкоди на шляху до цілей та успіху будуть подолані. 

 

За картами Таро трьом знакам Зодіаку казково пощастить — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, які три знаки Зодіаку отримають неймовірні новини до кінця липня. 

Нагадаємо, ми також писали, хто зі знаків Зодіаку зможе розбагатіти до кінця літа. 

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