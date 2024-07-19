Гороскоп на вихідні 20-21 липня 2024 по картам Таро — яким знакам Зодіаку пощастить

Гадання на картах Таро. Фото: petr sidorov/Unsplash

Карти Таро прогнозують для трьох знаків Зодіаку казкові вихідні 20-21 липня. Всесвіт приготував для них несподівані позитивні зміни, радісні моменти, які принесуть душевну гармонію та натхнення.

Кому ж зі знаків Зодіаку невимовно пощастить вже на цих вихідних за прогнозом карт Таро, пише "Телеграф".

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Стрілець

Ці субота та неділя для Стрільців будуть сповнені позитивною енергетикою та радісними митями. Карти Таро вказують, що представники цього знаку Зодіаку отримають задоволення та душевний спокій від щирого спілкування з близькими їм людьми.

Вдасться також досягти гармонії з другою половинкою. Це буде вдалий час для побачень. Для самотніх Стрільців вихідні можуть принести романтичні зустрічі або відновлення старих зв'язків. Тож, розправте свої крила та сміливо йдіть у люди, спілкуйтеся та отримуйте від цього задоволення.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Риби

Вихідні 20-21 липня стануть для Риб часом духовного та емоційного оновлення. Ви зможете насолодитися гармонією та спокоєм у своєму житті.

За прогнозом карт Таро, цей період може принести у життя позитивні зміни та нові можливості. Можливо, ви вирішите залишити щось позаду і відкрити нові горизонти. Рухатися вперед допоможуть внутрішня сила та рішучість.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Телець

Для Тельців ці вихідні 20-21 липня будуть наповнені активністю та задоволенням. Карти Таро прогнозують, що на представників цього знаку Зодіаку чекають приємні сюрпризи та нові знайомства.

У цей період Тельці зможуть насолоджуватися плодами своєї праці, а також готуватися до нових звершень. Будь-які перешкоди на шляху до цілей та успіху будуть подолані.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

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